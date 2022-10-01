İki takım da hakeme soğuk bakmıyor

Murat Özbostan sordu, Ahmet Çakar derbiyi yorumladı





Öncelikle şunu sormak istiyorum; maça Volkan Bayarslan atandı. Bayarslan'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz. Derbi için yeterli bir isim mi?

Deneyimi böyle bir maç için pek tabii ki yeterli değil. Hayatında hiçbir derbiyi yönetmemiş Volkan Bayarslan sözüm ona algoritma ile bu karşılaşmaya atandı. Önce şunu söyleyeyim; Türk spor kamuoyu algoritma ile kandırılıyor. Tıpkı 30 yıl önce benim de hakemlik yaptığım yıllarda hakemlerin kurayla atandığı yalanı gibi.









O dönem maçı ben yöneteceksem 4 tane Ahmet Çakar topu atıyorlardı torbaya, çalkalıyorlardı ve ben çıkıyordum. Bugün gelişen teknolojiyle torba ve kura yerini algoritmaya bıraktı. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. Bayarslan'ı iki sezondur yakından izliyorum, iyi maçlar yönetti. Kötü bir yönetimini hatırlamıyorum. Her hakemin zaten teorik olarak 'yönettiği ilk derbi maçı' diye bir kavram vardır. Onun da yarın olacak. İki takımın da kendisine soğuk baktığını düşünmüyorum. Canı gönülden de başarılı olmasını temenni ediyorum.



JORGE JESUS İSMAEL'İN ÇOK ÖNÜNDE!



Bir yanda Valerien İsmael diğer yanda Jorge Jesus... Portekizli hocanın daha ağır bastığı yorumları çoğunlukta. İki teknik adamı analiz eder misiniz?

Bu konuda hiç şüphesiz deneyim, oyunu okuyabilme, maç esnasındaki taktiksel değişiklik gibi birçok teknik direktör kalitesini belirleyen unsur açısından Jorge Jesus çok önde… Ama hep demişimdir, seyirci, oyuncu kalitesi, hoca önemli ama böylesine büyük maçlarda asıl belirleyici olan anlık detaylardır. Bazen bir hata bazen bir top kaptırma bazen ufacık bir yerleşim hatası üç puanı bir taraftan diğer tarafa götürebilir.



EŞİT OLDUKLARI TEK YER FORVET



Mevki mevki iki takıma bakarsak, neler söylersiniz?

Kalede ne olursa olsun Fenerbahçeli Altay Bayındır bir adım önde. Defansif olarak Fenerbahçe önde görünse de onlar da anlık ölümcül hatalar yapabiliyorlar. Orta sahaya baktığımızda yaratıcılık ve tempo açısından Beşiktaş'ı bir tık önde görüyorum.







Forvet olarak kesinlikle eşitler. Bir tarafta önemli gol silahları Weghorst ve Muleka, Fenerbahçe'de oynarsa Batshuayi ve Valencia. Birbirlerine yakın isimler.



3 İHTİMAL DE BİRBİRİNE YAKIN



İki takımın futboluna bakarsak, Beşiktaş mı Fenerbahçe mi ağır basıyor?

Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor gibi görünse de seyirci avantajı ve ani kontratağa çıkabilme yetisi Beşiktaş lehine. Lakin Beşiktaş'ın çok önemli bir dezavantajı var. O da N'Koudou'nun oynamayacak olması. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan, birebirde çok etkili olan N'Koudou, Beşiktaş'ın önemli bir hücum silahıydı. İki takımın da defansif sorunları ve kaleci problemi olduğunu düşünüyorum.







Altay da Ersin de gelecek vadeden isimler olsalar da bazen manasız goller yiyebiliyorlar. Fakat derbiler bize şunu göstermiştir ki favoriler umumiyetle hayal kırıklığı yaşarlar. Dolayısıyla yarınki karşılaşma üç ihtimalin de birbirine çok yakın olduğu bir maç.



İSMAEL'İN SONU OLUR



Beşiktaş kaybederse ne olur? Fenerbahçe kaybederse ne olur?

Fenerbahçe kaybederse hiçbir şey olmaz. Gerek oyuncuların gerekse Jesus'un önemli kredisi var. Ama Beşiktaş kaybederse Valerien İsmael'le ilgili görevden alınmasına kadar varabilecek, önemli olumsuzluklar yaşanabilir.