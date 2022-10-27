“Sporun birleştirici yönüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sporcularımızın başarılarını spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. Türkiye’yi spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın ülkeler ve spor camiaları için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesinin, iş birliğinin artmasının yanında barış atmosferinin güçlenmesine de katkılar sunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."







'İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE HER ZAMAN HAZIRIZ'

Ülke genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımların da günden güne arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum."







HERKESE FAYDASI VAR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'ndaki çalışmaların başta dezavantajlı gruplara olmak üzere herkese fayda sağlayacağını söyledi. Bundan sonra da proaktif olarak spor alanındaki katkılarını sunmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Konferanstaki çalışmanın herkes için erişilebilir olmasına doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ise konseyin, spor alanındaki şike, doping ve statlardaki şiddete ilişkin önemli sözleşmeler ve WADA, FIFA, UEFA ve IOC ile olan ortaklıkları sayesinde kıtada önemli bir rol oynadığını belirtti.



GUİDETTİ VE SEEDORF İLE BULUŞTU

Bakan Kasapoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve eski futbolcu Clarence Seedorf'u konferansta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Guidetti, çocuklar ve gelecek nesiller için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini kaydetti. Seedorf da geleceğe yönelik fikirleri ve projeleri paylaşmanın kendisi için onur olduğunu vurguladı.