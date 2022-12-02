Riva'da önceki gün yapılan zirvenin detaylarını dün kaleme almıştım. Bugün de konularla ilgili fikirlerimi yazmak istedim…



1- MERKEZ Hakem Kurulu'nun hakem atamalarında kulüp temsilcileri de olacak. (Bu hakemlere olan güven duygusunu daha da aşağı çekebilir.

MHK de huzursuz olur. Ama kulüplerin şikâyetlerini bitirir. Çünkü her maç sonrası ya da önceki atamalar gündeme geliyor)



2- HAKEM Akademisi kurulması kararı alındı. Eğitim, TFF üzerinden yürütülecek. 3 yıllık bir zamanı kapsayacak. (Doğru bir yaklaşım. En alt kategoriden başlayıp elit oluncaya kadar bir hakeme eğitim vermek son derece yerinde bir proje. MHK değil TFF'nin organizasyonu yapması ise önemli bir detay)



3- FUTBOL Akademileri hayata geçirilecek. Önümüzdeki sezon hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig takımlarının akademi projesini başlatmasında mutabık kalındı. (Oldukça yerinde bir proje. Hem eğitim hem spor... Futbolda artık tamamen yerli kaynaklara yönelmek lazım. TFF, kulüplere maddi yardımda bulunacak)



4- YABANCI hakem konusunda kulüpler, ortak bir bildiriye imza atamadı. (Yabancı hakem konusu yersiz bir tartışma. Zaten başvurulan ülkelerde VAR hakemi gönderme konusunda TFF'ye olumsuz yanıt verdi. Bu konuyu tamamen kapatmak lazım. Çok istenirse derbilerde VAR'da yabancı hakemler görev yapabilir)



5- TÜRK futbolunun marka değeri için 10 yıllık bir çalışma öngörüldü ve bunun için de bir çalıştay yapılması karara bağlandı. (TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi çok önemli adımlar atıyor. Kurumsallık her zaman kıymetlidir. Böyle bir planlama son derece yerinde olur)



6- İZMİR'DE yaşanan stat terörü sonrası önceki gün yapılan toplantıda statlardaki güvenlik açıkları tartışılırken TFF de kulüpleri uyardı. Özellikle kulüp başkanlarından dikkatli açıklamalar yapmaları istendi. (İzmir'deki olay umarız bir daha yaşanmaz. 19 holiganın tutuklanması Türk futbol tarihinde bir ilk. Bunun altını çizmeliyiz. Kulüplerin kendi güvenlik önlemlerini elden geçirmeleri ve statlarında yeni önlemler almaları şart. Bu nedenle TFF'nin yaptığı uyarı son derece yerinde)