Kulüpler Birliği bugün yabancı hakem meselesini mercek altına alacak. İstanbul'daki merkezinde saat 14.00'te başlayacak toplantının birkaç önemli önemli meselesi var. 1- Ekonomi. 2- Yabancı hakem. 3- Yabancı sayısı. Katar 2022 nedeniyle kulüpler ekonomik olarak 45 günlük durağan bir döneme girdi: 1- Mağazalardaki ürün satışları düştü. 2- Maç günü hasılatları yok. 3- Reklam ve sponsorluk gelirleri azaldı. Bir yanda bu gelişmeler yaşanırken oyuncu bonservis bedelleri ve futbolcu ücretleri ise ödeniyor. Bugün bu aranın ekonomik bilançosu üzerine çözüm yolları masaya yatırılacak. Diğer bir konu ise yabancı hakem meselesi... Futbol Federasyonu, VAR hakem kadrosuna yabancı hakem katılacağını daha önce açıklamış ve bu konuda Avrupa ülkeleriyle yazışmaların devam ettiğini belirtmişti. Bir kısım Süper Lig kulübü, VAR'da yabancı hakem meselesine sıcak bakarken diğer bir kesim ise sahada da yabancı hakem olsun fikrini savunuyor. Durum böyle iken bugün yabancı hakemle ilgili kulüp başkanlarına bir sunum yapılacak. VAR kadrosunun yetersiz olduğunu savunan bazı kulüpler özellikle ilk yarıda MHK ve TFF için sert açıklamalar yapmışlardı. Ligin ikinci yarısında VAR'da yabancı hakem konusunda bugün TFF'ye olumlu ya da olumsuz bir mesaj verilmesi bekleniyor.







Peki yabancı hakem olur mu? Madem 'yabancı hakem gelsin' diyenler var. O zaman ikinci yarıda maçlarda denensin!.. Gelecek hakemlerin kalitesinin nasıl olacağını bilmesek de Türkiye'nin bu tartışmaya nokta koyması için iyi bir fırsat.. Bakalım her şey düzelecek mi? (Düzeleceğini düşünmüyorum) Önemli olan sistem ve istikrar.. TFF Yönetimi hakem akademisi kurmanın planlarını yapıyor. Böylece MHK bu konuda devre dışı kalacak. Açıkcası hayata geçerse iyi olur. MHK sistemi düzeltemiyorsa, TFF düzeltmelidir… Eğer Futbol Federasyonu yönetimi bu değişimleri hayata geçiremezse bir gün kulüpler, yabancı başkan gelsin derse ne olacak! Yani bu işin sonu için devrim lazım..