Kulüplerimiz sürekli yabancı statüsünün serbest kalması için açıklama yapıyorlar. 8+3'ü beğenmeyen bir hayli kulüp var. Bununla ilgili yeni sezonda kararı Kulüpler Birliği ve TFF beraber verecek. Bu tartışmalar sürerken parasını alamayan ya da forma şansı bulamadığı için giden yabancı sayısı da her sene daha da artıyor. Son örnek Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd. Beşiktaş'ın nur topu gibi bir krizi oldu özetle. Oyuncu "Şans bulamıyorum" diyerek sözleşmesini hem de 4 Kasım'da tek taraflı feshetmiş. Herkes uyumuş! Beşiktaş, muhtemelen oyuncu ile FIFA'lık olacak. Futbolcunun mali tablosuyla ilgili haberi yukarıda okuyacaksınız. O kadar çok yabancı futbolcu getiriyoruz ki ülkeye fayda sağlayanların oranı yüzde 50'yi geçmez. Sonra yabancı serbest kalsın! Serbest değil, 6+5 olsun kural. 6 yabancı 5 Türk. Kulüpler de borç batağından belki çıkarlar.



Arda'yı rahat bırakın

Herkes Arda Güler'i konuşuyor. Çocuk Milli Takım'a da seçildi. Şimdi de 'Niye orada oynamadı' tartışmaları bir yana kariyeri boyunca 17 yaşındaki Arda'yla adı geçen herkes oyuncu üzerindeki emeklerini enine boyuna anlatıyor. Maddi ve manevi neler kazanırız derdindeler. Çocuğu bir rahat bırakın.



Ronaldo G.Saray'da!

'G.Saray, Ronaldo'yu renklerine katmak üzere' gibi haberler daha çıkmasa da benzerlerini görüyoruz. Şu an dünya Ronaldo'yu konuşuyor. Hatta Katar'dan çok Ronaldo'nun durumu manşetlerde. 2 ay sonra 38 yaşına girecek bir yıldızı Galatasaray'a ya da başka bir Türk takımına herkes ister. Jesus da ister mesela. Ama ortada böyle bir ihtimal sıfırken, Ronaldo üzerinden algı yapmak, en çok zararı adı geçen kulübe verir. Bugün Türkiye'de hiçbir kulüp Portekizli yıldız gibi bir ismin parasının altına imza atamaz. 38 yaşına girecek bir oyuncuya kaç yıllık sözleşme önereceksiniz? Biraz mantık...



Cüneyt Çakır üzerine…

Türk futbol tarihinin öncü hakemlerinden Cüneyt Çakır, 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda görev almayı başardı. 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalıp bu gururu yaşayan ilk Türk hakem apoletini takan başarılı isim, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da boy göstermesiyle 44 yıl sonra olimpiyatlarda görev alan ilk Türk hakem unvanını kazandı. Çakır, 2012 yılında FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ise final müsabakasını yönetti. Avrupa kariyeri başarılarla dolu Cüneyt Çakır, aynı başarıyı Türkiye'de gösteremedi. Birçok tartışmalı maça imza attı. Hakkında çok sayıda olumsuz yorum yapıldı. Kulüp başkanları "Çakır'ı maçlarımıza istemiyoruz" diye açıklamalarda bulundu. Çıkmak istemediği maç (geçen sezon Antalya-Hatay) oldu. "Ya yardımcılarım Bahattin Duran ve Tarık Olgun gelir ya da görevi kabul etmem" diyerek MHK'ye isyan bayrağını açtı. Araya giren hatırlı insanlarla ikna oldu. Özetle olay adamdı. Siyah ve beyaz gibi bir tablo.