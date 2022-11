Reçetemiz tamam Kuntz’la sefere çıkıyoruz

“Kuntz bana bir brifing verdi. Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Portekiz’e bir gezi planlıyoruz. En iyi altyapılarını tek tek ziyaret edeceğiz. Bu bir gençleştirme projesi... Süper Lig’de akademiye mecburiyet getireceğiz. 2023-24’te uygulamaya başlayacağız”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İskoçya galibiyeti sonrası Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı:



Sayın Başkan, İskoçya karşısında güzel bir galibiyet aldık. Herkes bu sonuca sevindi. Her fırsatta teknik direktör Stefan Kuntz'a desteğinizi dile getiriyorsunuz. Peki yaşanan kötü süreçte de Alman hocayla hiç dertleştiniz mi, kendisi neler hissediyor?

İnsanlar kendisi hakkında yapılan eleştirilere tabi ki kulak kabartıyor… Biz ilk günden beri Kuntz'a desteğimizi veriyoruz. Özellikle Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maçtan sonra bir gece daha kalmıştık, o gün 3-4 saat süren bir toplantı yaptım kendisiyle. Sonra istanbul'da bir görüşme daha yaptık. Şimdi de sık sık görüşüyoruz. Kuntz, Alman Milli Takımı'nda U21'den sorumlu kişiydi. Kuntz bana bir brifing verdi Almanya'daki sistemle ilgili. U15'ten başlayarak yapılanmayı ve sistemi anlattı. Önce Giresun'a, Trabzon'a bir gezi gerçekleştirdik. Şimdi arkasından İzmir bölgesine Altınordu seyahatimiz olacak. Almanya, Hollanda belki İngiltere, İspanya ve Portekiz'e bir gezi planlıyoruz. Her ülkenin Süper Lig'deki en iyi olan takımlarının altyapılarını ziyaret edeceğiz. Kuntz'la beraber bu görüşmeleri yapacağız.









HAKEM AKADEMİSİ KURUYORUZ



"Bizde MHK'nin ömrü hep 8 ay olmuş. Bu da eğitim sistemine sekte vurmuş. Talimatı değiştirip, hakem eğitimini TFF bünyesinde vereceğiz. Akademi kuruyoruz."



45 günlük bir Dünya Kupası arası var. TFF bu süreçte neler yapacak? Planlarınız ve hayata geçireceğiniz projeleriniz var mı başkanım?

En önemli proje şu an için birtakım talimat değişiklikleri planlıyor olmamız. Bunlar hem hakemlerle hem de kulüplerle ilgili olacak.

Detay vermeniz mümkün mü?

Hakemlerle ilgili olan talimat değişikliği, eğitim sisteminde olacak. Hakemlikte şöyle bir durum var; 2000 öncesi Türkiye'de hatırlarsınız hükümetler 8 ayda bir değişiyordu. Bizde de MHK'nin ömrü hep 8 ay. Böyle olunca ne oluyor, her gelen yeni başkan da 81 tane il hakemlerinin başkanlığı da otomatik olarak düşüyor. Böyle olunca da eğitim şekli değişiyor. Süreklilik yok. Eğitim, MHK'nin bünyesinde olduğu için burada değişikliğe gideceğiz. Eğitimin sürekli olması için hakemlik akademisi kuracağız ve bunu TFF'nin bünyesine alacağız. Şikâyetle bir yere gidemeyiz. Albert Einstein'ın da dediği gibi 'Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallıktır.' Biz de hep aynı şeyler yapmışız. Farklı şeyler yapmamız, farklı şeyler söylememiz gerekiyor. Federasyonun altında her türlü eğitimi illerden başlayıp, süreyi artırıp, çekirdekten yetişirken orada kuralları koyup, 16-17 yaşında bu işe başlayan, amatörde maç yönetecek hakemlerden başlayarak yukarı doğru yükselme kurallarını değiştirerek, birtakım standartlar koymak önemli.









AVRUPA'NIN EN GENÇ MİLLİ TAKIMINA SAHİBİZ



Takım gelecek adına size umut veriyor mu? EURO 2024'te ne olur?

Ay-Yıldızlı takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele edecek. Hırvatistan ve Galler 4 gün sonra başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş takımlar. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba ve gayret içindeyiz. Avrupa'nın en genç takımı olan ve yetenekli futbolculardan oluşan Milli Takımımıza olan inancımız da tam. Maçlar oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez. Oyuncularımız milli ruh, azim ve istekle sahada mücadele ettiklerinde, Türk halkının onlardan beklediği sonuçları alacaklardır diye düşünüyorum. Bu genç kadro bizi 10 yıl taşıyabilir. Tabi EURO 2024'ün Almanya'da olmasının bizim için farklı bir önemi de var. Hem hocamız Alman hem de Almanya'da çok Türk var. Orada en çok bizim maçlarımızda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak.









HAYIFLANMAMAK ELDE DEĞİL



Katar'a Dünya Kupası'nı izlemeye gidecek misiniz? İçinizden 'Keşke bizim takımımız da orada olsaydı' diyor musunuz?

Evet Katar'a gideceğim. Tabii bırakın beni her Türk vatandaşı 'Keşke Dünya Kupası'nda olsaydık' diye düşünür. Benim de TFF Başkanı olarak hayıflanmamam elde değil. Çok iyi başladığımız bir grubu kötü bitirdik. Fransa'yı yen, Hollanda'yı ve Norveç'i yen, sonunu kötü bitir. Anlık başarılar önemli değil, önemli olan sürdürülebilir, istikrarlı, belli bir seviyeye gidebilmek. Onun için konuşmalarımda hep diyorum ki önce iyiyi yapmalı, sonra mükemmele ulaşmalıyız. Onun için de öze dönmemiz gerek. 85 milyonluk Türkiye'de oyuncu yetiştiremiyoruz. 3 oyuncu oynatamıyoruz gibi serzenişler var. Bu havuzu genişletmemiz gerek.









BİRLİKTE PLAN YAPMAK GÜVEN VERİYOR



Kuntz'la geleceğe dair planlar yapıyoruz ve onun bilgi ve tecrübelerine danışıyoruz. Sadece Almanya değil hepsini inceleyip en iyi kararı vereceğiz. Bunları birlikte planlamak, konuşmak da Kuntz'a bayağı güven veriyor. Olaylara anlık bakmıyoruz. Uzun vadeli düşünüyoruz. Bu bir gençleştirme projesi. Son olarak Arda Güler gibi, Emirhan gibi gençler de A Milli Takım'a çağrıldı. İnşallah uzun yıllar, doğru işler yaparak Süper Lig'de akademiye mecburiyet getireceğiz. Bu mecburiyet altyapı, tesis olarak değil, sistem ve hoca olarak da hepsini aynı anda harekete geçirecek bir sistem olacak. Bir günde olacak bir şey değil. Ama şimdiden hareket edip 2023-24 sezonunda uygulamaya başlayacak bir hedef.



KULÜPLER BİRLİĞİ BİZİMLE BERABER OLACAK, AYRILMAYIZ



Kulüpler Birliği sizin bu projenize destek veriyor mu?

Onların düşüncesi nedir? Kulüpler Birliği'nin destek verip vermemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Biz ayrılmaz bir bütünüz. Bunu kendimiz için yapmıyoruz, Türk futbolu için yapıyoruz. Daha sonra da birinci lig takımları için akademi mecburiyeti getireceğiz. Bu, Türk futbolunun kurtuluş reçetesi. Tüm kulüpler ekonomik olarak batmış durumda. Bunun çözümü olarak da bunu görüyoruz. Seyahatlerimizi yurt içi ve yurt dışında yapıp, en iyi uygulamaları alarak Türkiye için en iyisini uygulamaya geçireceğiz.



İKİ OYUNCU ÖZEL İSTEKLE GERİ DÖNDÜ



A Milli Takım'ın Çekya ile yarın oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldı. Daha önce de Merih Demiral, kulübü Atalanta'nın talebi üzerine aday kadrodan çıkarılmıştı.



FERDİ'NİN ARDINDAN KEREM DE SAKATLANDI



A Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta Ferdi Kadıoğlu uyluğundan sakatlanmış ve ilk yarıyı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Dün sabah Gaziantep'te yapılan antrenmanda da Kerem Aktürkoğlu sağ ayak bileğinden sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki oyuncuya buz tedavisi uygulanırken durumu kontrollerden sonra belli olacak.



BOL BAKLAVALI GÜNLER



G.Antep'e inişte baklavalarla karşılanan A Milli Takım'ın sabah antrenmanında da baklava ziyafeti vardı. Kuntz bugün basın toplantısı yapacak.