SABAH Spor'un organize ettiği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun beşincisi bugün gerçekleşecek. Geride kalan 4 yılda çok değerli ve futbola yön veren uzman isimleri ağırladık. Bu süreçte futbolun ekonomisi büyüdükçe büyüdü.. Rakamlar çoğaldı, borçlar da arttı. Kulüplerin gelir-gider tabloları aldı başını gitti özetle. Taraftarların pek sevmediği bir konu olsa da para ve futbolu birbirinden ayırmak artık imkânsız. Dünyanın en popüler spor dalı olan futbolu sadece spor dalı olarak tanımlamak doğru olmaz. Mali disiplin her kulübün başvurduğu bir önlem olsa da özellikle geride kalan transfer döneminde çılgın paralar harcandı. Ayrıca dışarıya önemli satışlar da yaptık.. Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sadece futbol branşlarının toplam borcu 21 milyar liraya ulaştı. Öyle ki Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi; İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın yıllık toplam gelirleri ise bu süreçte 23 milyar Euro oldu. Bu alanda yıllık 6 milyar Euro'luk geliriyle İngiltere Premier Lig zirvede yer alıyor. Günümüzde futbol kulüplerinin en önemli gelir kalemleri sponsorluk ve yayın gelirleridir ki Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ile Türkiye Süper Ligi arasında gelir bakımından arada uçurum var. İhale sonucu kimseyi mutlu etmedi. (İhalenin bir yıllık bedeli 2.2 milyar TL+enflasyon farkı). Oysa UEFA'nın masasındaki bir araştırmaya göre İngiltere'den sonra en rekabetçi lig Türkiye Süper Ligi... Yanlışlarımızı bulmalıyız. Biz de buna bugün biraz ışık tutacağız.