Yabancı hakem tartışmaları uzun zamandır devam ediyor. Kulüpler Birliği, yabancı hakem gelmesinden yana!. Bunu tüm kulüpler dillendirmese de hakem meselesini başarısızlıklarının bir numaralı maddesi olarak gündeme getiriyorlar. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR için yabancı hakem yazışmaları yaptıklarını açıkladı. Eğer VAR'da radikal bir adım atılacaksa orta hakemin de yabancı olması gerekir. Aynı ülkeden gelecek iki isim, bir müsabakayı daha sağlıklı yönetir. Ben yabancı hakeme karşıyım, bunu daha önce de dile getirdim. Maçları yabancı hakemlere teslim etmek dünyaya bariz bir şekilde "Biz Türkiye'de kendi hakemlerimize güvenmiyoruz" mesajını vermektir. Bu girişim, TFF ve kurumlarını sıkıntıya sokar. Ayrıca çok tartışılan bir sisteme aşının tutma ihtimali yoktur. Çünkü kültür bu! Yapısal sorunları çözmeden, kurumlara güveni tesis etmeden yabancı bir el, Türk futboluna çare olamaz. VAR kurallarının sağlıklı bir şekilde yürümediğini geçtiğimiz günlerde MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, açık açık itiraf etti. Şu anda Süper Lig için 23 orta hakem ve 12 tane de VAR var. Bu isimlere yeteri kadar eğitim verilip verilmediği en büyük sorun. Dört Büyük kulübün de hakemleri günah keçisi ilan etmesinden kurtulması lazım. Takımlarının hakkını sonuna kadar koruyun ama taraftarlarınızı tahrik etmeyin. Hakemler de bir insan... Ailesiyle ve çocuklarıyla toplum içinde rahatça ve özgürce vakit geçirme haklarının olduğunu unutmayın... Aksi, hürriyetlerini gasp etmektir. Sonuç: Yabancı VAR hakemi olmaz. Kaç hakem iyi düzeyde İngilizce biliyor, yurt dışındaki meslektaşlarıyla aynı eğitimi alıyor. Şu ana kadar futbolumuz için önemli adımlar atan başkan Mehmet Büyükekşi'nin de bu meseleye sıcak baktığını düşünmüyorum.