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MURAT ÖZBOSTAN
31 Ekim 2022, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN

Teknik adamlık makamı döndü!

İmza töreninde sözleriyle ağırlığını hatırlatan Şenol Güneş, dün de teknik adamlığının itibarını Beşiktaş tribünlerinden alkışlarla alırken sahaya sürdüğü 11 ile de İsmael dönemindeki ölü toprağını takımının üzerinden attı. Evet rakip son sıradaki Ümraniye idi ama Kartal'a derbi öncesinde sadece 3 puan değil haftaya umut da taşıyacak bir oyun gerekliydi. Güneş'in kanat oyuncularını kulübeye çekip, ilk döneminin favori forveti Cenk'i sahaya sürmesi sezon başındaki Weghorst'u da geri getirdi. Orta sahada İsmael'in zaman zaman sırt döndüğü Gedson'un dinamik oyunu, Cenk'in golleri ve asisti, Hollandalı santrforun hem tribünleri hem de kendini güldüren golleri... Weghorst'un gol vuruşları mükemmeldi. Elbette sorunlar yok değil, iki kanat beki de önlerinde kademe olmayınca sıkıntı yaşadılar. Biri sarı kartlı Masuaku, biri de sarı kart sınırında olan Rosier devrede kenara geldi. Bu da Güneş'in, Galatasaray derbisine yüklediği anlamda saklı… Bu sezon ilk kez 5 gol atan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbiye gidecek. Tribünlerin de istediği bu değil miydi?

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