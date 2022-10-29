Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Futbol Tarihi Sergisi için geri sayım sürerken buram buram tarih kokan eserler yerlerini aldı. Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Kuntz da Külliye’deki bu önemli güne tanıklık edecek

Futbolun kalbi, önümüzdeki hafta Ankara'da atacak. Külliye'deki Millet Kütüphanesi'nde yeni bir serginin hazırlıkları bitti ve çarşamba günü geniş katılımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakleriyle açılacak. Sergiye dair, meslektaşlarımız zaman zaman paylaşımlar yaptı. Ben de birkaç detayı daha paylaşmak istedim. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Futbol Tarihi Sergisi'nde, futbol tarihi anlatılacak. Çok özel isimlerin özel eşyaları da sergideki yerini alacak.







Mesela Fenerbahçe'nin, işgalcilerin takımlarına karşı kazandığı General Harington Kupası, Trabzonspor'un Kıbrıs Barış Kupası da sergide olacak. Ayrıca 1957-58 sezonunda Trabzon'da oynanan Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda Trabzon İdmanocağı ile Ankara Havagücü finalde berabere kalınca ikiye bölünen kupa da… Metin Oktay, Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis ve adı tarihe geçen birçok efsanenin özel eşyaları da bu sergide yerini alacak. Çok isim davet edildi... Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim mesela..







Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük madalyasını müzeye yolladı. Son zamanlarda Milli Takım'daki pozisyonu için sürekli "Kesin gidici" denilen Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da kendisine gelen davete çok memnun oldu. Almanya'dan tören için gelecek. Kulüp başkanları, teknik adamlar, efsane oyuncular törende bulunacak.







Türkiye Futbol Federasyonu da bu çalışmaya destek olurken futbol tarihinde önemli yeri olan birçok eseri sergi için Ankara'ya yolladı (kitap, formalar, krampon, fotoğraflar).. Her şeyiyle çok özel olan ve Cumhuriyet'in 100. yılına yakışacak sergi için tüm hazırlıklar tamamlandı… Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.