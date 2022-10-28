Beşiktaş, 2000 yılından beri göreve getirdiği teknik adamlara 242 milyon TL (İsmael'de dahil) tazminat ödemiş, kimiyle FIFA'lık olmuş… Ahmet Nur Çebi daha önce yapması gereken bir hamleyi önceki gece hayata geçirdi ve takımı Şenol Güneş'e emanet etti… Çebi, İsmael'e destek veriyordu ancak sosyal medyanın gücü sadece siyah-beyazlıları değil tüm kulüpleri teslim almış durumda. Beşiktaş taraftarı İsmael'in ipini zaten çekmişti. Dolayısıyla Fransız hoca ağzıyla kuş tutsa da işe yaramazdı.



BAŞKA SORUMLU KİŞİ YOK MU?

Bir de buna TV yorumları ve haberler eklenince veda kaçınılmaz oldu. Adam mutlu, 450 bin Euro'yu cebine koydu gitti. Valerien İsmael'in gelmesine vesile olan birinci kişi Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı idi… Uzun uzun Beşiktaş'taki yeni yapılanmayı anlatmıştı. Genç, başarılı, kupalara aç bir isimdi İsmael… Açıkçası bu kadar çabuk vazgeçeceklerini beklemiyordum. Zararın neresinden dönseniz kârdır değil mi? Fakat arada geçen zamana bakıyorum, yazık oldu güzelim haftalara.



ÜMRANİYE'DEKİ DÜZEN DEĞİŞİR

Sistem, mantık ve felsefe 7 ayda çöktü. Valerien İsmael kadar, göreve gelmesinde kefil olanların da istifa etmesi lazım. (Belki de edecekler) Sonuç olarak ortada bir başarısızlık var. Beşiktaş'ta artık yeni bir sayfa açıldı. Şenol hocanın işi zor, hatta çok zor… Ama sonuçta bu kulübü 2 defa şampiyon yapmış ve Avrupa'da başarılı sonuçlar almış, Süper Lig'in en tecrübeli teknik direktörü.



OYUNCULAR İSMAEL'İ İSTEMEDİ

Şenol Güneş, Beşiktaş camiasını iyi biliyor... Bu konuda hiçbir sıkıntı çekmeyecek -ki zamanında Sayın Çebi ile beraber çalıştı. Gayet de uyumlu bir ikiliydiler. Özetle Beşiktaş doğru bir karar verdi. Artık Ümraniye'de yeni bir düzen olacak. Bundan önceki dönemde hoca, oranın tek patronuydu, yine öyle olur. Takımda İsmail'e küsen futbolcular çoktu. Forma adaleti istiyorlardı. Özetle Şenol Güneş'in yapacağı birinci iş yine forma adalet duygusunu takıma yerleştirmek olmalı.