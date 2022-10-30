Türkiye dün mükemmel bir gün geçirdi. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladık. Ulu Önder Atatürk'ü minnet ve saygıyla bir kez daha andık. Bunun dışında Türkiye yeni bir lige de giriş yaptı. Yerli otomobil hayali gerçekleşti ve Togg'un Gemlik'teki tesisi hizmete açıldı. Bu fabrikanın hayata geçirilmesi için Anadolu topraklarında müthiş bir devrime imza atıldı. Türkiye için önemli bir dönüşüm noktası bu açılış. Togg, 2023'te hayatımıza girecek. Açıkçası süreç boyunca "Bu iş olamaz" diyenleri o kadar çok duyduk ki.. İçimizde inanmayan insanlar oldu ama Avrupa devletleri bile temsilciler yollayıp projeyi incelediler. İş birliği teklifi bile yaptılar.. Ben de bu tarihi ana şahitlik etmek için birkaç satır yazmak istedim. Emeği geçen herkese teşekkürler.. Türkiye'nin müthiş bir insan kaynağı olduğunu bir kez daha gördük.







HAKSIZLIK YAPMAYIN RIZA HOCAM!

Sivasspor kötü girdiği sezonda kendine gelerek iyi sonuçlar almaya başladı. Değerli hocası Rıza Çalımbay, CFR Cluj'u 3-0 yendikleri maç sonrası İstanbul basınına sitem etti: "Sivas'ın başarısını küçük bir şekilde yazarlar, ötekiler büyük yazılır. Onlar hep konuşulur ama Sivas herkesten daha fazla bir başarı yapmış." Rıza hoca Türk medyasında en çok yer gören isimlerden biri. Hem röportajlarıyla hem de Sivas'ta aldığı sonuçlarla. Bu konuda haksızlık yapmış meslektaşlarıma. Başarılı olan herkes medyada geniş yer alıyor.



YAZA YAZA AYAĞA KALDIRDIK

Yıllarca Avrupa kupalarına bazı takımlarımız angarya gözüyle baktı. Allah'tan medya devreye girdi ve yapılan yorumlar, eleştiriler sonrası bu sezon toparlamaya çalıştılar. Eğer iyi bir sıralamada olsak bugün Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olur ve Devler Ligi müziğini dinler, her hafta heyecan kasırgasına kapılırdık. Şimdi 28 bin 700 puanla 16.'lıktan 13. sıraya geldik. İnşallah böyle devam edersek, 11. sırayı kapmamız bile mümkün. O zaman bir daha 4'te 4 yaptığımız haftaları görürüz inşallah. Geç de olsa ülke puanının değerini anlayan kulüplerimize de teşekkür ederim.



PALABIYIK'I KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK

G.Saray-Alanya maçında verdiği kırmızı kart sonrası hedef tahtası olan hakem Ali Palabıyık, Basel-Zalgiris maçı için gittiği ülkede G.Saraylı taraftarlarca protesto edildi. Ülkemizi temsil eden bir hakemin gurbette tacize uğraması üzücü. Bunun için G.Saray yönetimi gereğini yaptı. Ama Avrupa'da bir maça giden hakemimizi protesto etmek de doğru değil. Düşünsenize; başka bir takımın maçında hata yapan bir hakemi, Avrupa'da bir maç yönetmeye gittiğinde bu sefer de diğer takımlar protesto ederse... Bu işin sonu yok. Hakemlerin hataları var ama yurt dışında onları zor durumda bırakmayalım.