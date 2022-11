Türk Futbol Tarihi Sergisi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açılıyor: Tarihi buluşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek açılışa yoğun ilgi olması bekleniyor. Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik adamlar ve futbolcular da bu heyecanı yerinde yaşayacak

Türk futbolunun kalbi bugün Ankara'da atacak… Yeşil sahalara damga vuran olaylar ve kişilere ait haber, kupa, madalya ve objelerin yer alacağı Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de açılacak. 1 yıldır hazırlıkları süren proje için birçok kulüp ve ünlü spor adamından destek alındı. Bugünkü açılışa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Süper Lig takımlarının başkanları, spor tarihinde önemli başarılara imza atmış yıldız futbolcular (Mesut Özil, Arda Turan, Hami Mandıralı, Rüştü Reçber, Nihat Kahveci, Mehmet Topal, Nuri Şahin, Emre Belözoğlu gibi), Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'in de aralarında yer aldığı teknik adamlar, en önemli turnuva ve şampiyonalarda düdük çalan en başarılı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılacak.









EN ÖZEL KUPA VE OBJELERLE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPILACAK

Sergide; 1987-1988 sezonunda 39 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Tanju Çolak'ın France Football Dergisi tarafından verilen 'Altın Ayakkabı'sı, Fatih Terim'in 2000'de Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kaldırdığında giydiği takım elbise, Şenol Güneş'in 2002 Dünya üçüncülüğü madalyası, Fenerbahçe'nin efsaneleri Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in formaları, Süper Lig'de şampiyon olan takımların kupaları, Trabzonspor'un Kıbrıs Barış Kupası, Fenerbahçe'nin işgalcilerin takımlarına karşı kazandığı General Harington Kupası, Trabzon İdmanocağı ile Ankara Havagücü finalde berabere kalınca ikiye bölünen kupanın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu arşivinde bulunan bazı fotoğraflar ile çok sayıda özel eşya yer alacak. Ayrıca bir süredir A Milli Takım'daki konumu tartışılan Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz da davet edildi. Alman hoca da Külliye'deki açılışta hazır olacak.