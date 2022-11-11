UFEF 5 yılda dev bir marka oldu

Etkinlikler, işletmelerin bütünleşik iletişim stratejilerinde merkezi oyuncular haline geldi ve dolayısı ile en hızlı büyüyen pazarlama iletişimi araçlarından birisi oldu. Günümüzde markaların başarısında sürdürülebilir ve itibarlı projelere imza atması son derece önemli bir rol oynuyor. Biz de SABAH SPOR ekibi olarak ara vermeden 5 yıl üst üste Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü spor camiasına yüksek prestijli, geniş katılımlı, medyanın ilgisini çeken, büyük ölçekli ve gelenekselleşmiş bir "major etkinlik" kazandırdık.







SABAH'IN EN MARKA PROJESİ OLDUK

Bu yolculuk 5 sene öncesinde başladı ve her sene daha da büyüyerek yol aldı. Geldiğimiz noktada Sabah Gazetesi'nin en prestijli markası haline gelirken, sporun en önemli aktörlerinin de itibar ettiği bir etkinlik olmayı başardı. Bir gün bizler olmasak da UFEF'in yoluna vizyonu ile devam edebilecek bir marka olduğuna inancım tam. Sporun ekonomisinin ve yönetiminin artık ülkelerin kalkınmasında, zenginleşmesinde ve siyasetinde son derece önemli hale geldiği kabul edilir bir gerçek. Hatta spor ekonomisi dünyanın en büyük hizmet sektörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Üstelik sürekli olarak gelişen ekonomik hacmiyle birçok ülkede ekonomilerin lokomotif sektörlerinden biri haline geldi.







DERS DEĞİL FAKÜLTE OLMAYA BAŞLADI

5 yıl önce global ekonomide, öneminin artmasının yanı sıra tüm dünyada akademilerin de dikkatini çekerek üniversitelerde ders olmaktan çıkıp bölüm, hatta fakülte olma yolunda ilerlemeye başladığını gözlemlediğimizde, uluslararası önem ihtiva eden futbolun ekonomisinden bağımsız hareket ederek gazetecilik yapmanın doğru olmayacağını anladık.







BU ÇAPTA FİKİR LİDERLİĞİ TURKUVAZ MEDYA'YA YAKIŞIRDI

Bu çapta bir fikir liderliği yapmak da Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olan Turkuvaz Medya Grubu'na yakışırdı. UFEF çerçevesinde özveri ve disiplinle çalışarak Türk futboluna, spor dünyasına ve medyasına ve hatta akademiye katma değer sağladık. Bugün geldiğimiz noktada yıllar içinde güçlendiğine, futbolun en önemli aktörlerinin itibar ettiği, spor medyasında gündeme yön veren ve çıktılarıyla bilimsel çalışmalarda kaynak olarak gösterilen bir etkinlik markası oluşturduk.

Beş yıl içinde onlarca bürokratı, kulüp başkanını, yerli ve yabancı ünlü futbolcuyu ve gazeteciyi UFEF çatısı altında bir araya getirdik. Yıldızı parlayanları ve sönenleri, başarı hikâyelerini, ders alınması gereken tecrübeleri dinledik, aktardık yol gösterdik…







TEŞEKKÜRLER...

Bu organizasyona katılıp bizi onurlandıran, konuşmalarıyla renk katan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, davetimize teşrif eden kulüp başkanlarına, yöneticilerine, medya ve sporseverler ile sponsorlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca Turkuvaz Medya yöneticilerine, Reklam, Kurumsal İletişim ve A Spor ile her zaman yanımızda olan, desteğini esirgemeyen Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'a teşekkürü de bir borç bilirim. Altıncısında buluşmak dileğiyle...