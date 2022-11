Yaptığımız devrimin kanıtı kazanılan binlerce madalya

"Her geçen gün artıyor rakamlar. Bu madalyalar 51 farklı branşta geldi. Sporda lider bir ülke olduğumuzu net şekilde görüyoruz" "2023 de Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde birçok branşta uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığımız sene olacak"

Sayın Bakanım, Türk sporu 2022'de adeta tarih yazdı. Madalya rekorları kırdık. Geride kalan 10 ayı analiz eder misiniz?

Geride kalan 10 ayı en güzel anlatan, tabloyu en net şekilde koyan şey madalyalarımız. Ben size hemen son rakamı da vereyim. Bugün itibariyle sporcularımızın uluslararası turnuvalarda kazandığı toplam madalya sayısı 4.575 (1.508 altın, 1.482 gümüş, 1.585 bronz). Bu müthiş bir tablo.



TARİHİ BAŞARILAR OLDU



Her geçen gün de artıyor bu rakamlar. Sevindirici bir başka yön, bu madalyaların 51 farklı branşta gelmiş olması. Her fırsatta "Spor Devrimi" diyoruz ya. Onun en canlı göstergesi bu madalyalar. Yine ilk 10 aylık dönemde sporcularımız büyük organizasyonlarda da çok önemli başarılar elde etti. Akdeniz Oyunları'ndaki tarihi madalya sayısı, Konya'da ev sahipliği yaptığımız ve yine tarihi başarılara imza attığımız İslami Dayanışma Oyunları'nı anmak gerekiyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin sporda artık branş fark etmeksizin, lider bir ülke olduğunu net bir şekilde görüyoruz.







YABANCI HAKEM DEĞİL SAHADA EVLATLARIMIZ OLSUN



Son zamanlarda yabancı hakem meselesi gündemde. Bunu resmen dillendiren kulüp başkanları var, ben garipsiyorum... Sizin düşünceniz nedir? Yerli ve milli düşünceyle bir devrim yaparken yabancı hakem getirmek istemek tuhaf değil mi?

Futbolu, futbolun özerk yapıları yönetiyor. Oradaki profesyoneller eminim tüm kararları en ince ayrıntısına kadar düşünerek, tartışarak alıyorlar. Bu noktada ben sadece kişisel görüşümü ifade edebilirim. Her alanda olduğu gibi bu ülkenin evlatlarının futbolun hem saha içinde hem saha dışında hem yönetiminde dünya standartlarında olması gerektiğine inanırım. Dünyanın en önemli şirketlerinin yönetim kadrolarında bizim evlatlarımız var, bilim insanlarımız, sanatçılarımız dünyanın her yerinde önemli işlere, önemli başarılara imza atıyor. Ben o yüzden her işte, her meslekte bu ülkenin evlatlarının en iyisi olacağını düşünürüm. Böyle olması da gerekir.



STANDARTLAR AŞILMALI



Burada futbolun içindeki tüm yapılar, değişen ve gelişen dünya standartlarını yakalayabilmek hatta o standartları geçip yeni standartlar getirmek için çok gayret göstermeli. Çağımız artık durağan, statik yapıları hiçbir sektörde kabul etmiyor.









YASA, KAOTİK ORTAMA SON VERECEK



Yıllardır arşivlerde bekleyen Spor Yasası da sizin döneminizde çıktı. Kulüplerin itirazları oldu. Bu yasa için neler söylersiniz?

Spor, dünyadaki en önemli ekonomilerden biri. Global olarak yıllık yaklaşık 700 milyar dolara yaklaşan bir büyüklüğü işaret ediyor. Sporla ilgili mevcut durumda çok büyük yasal boşluklar vardı. O boşluklar da kullanıla kullanıla özellikle spor kulüplerimiz içinden çıkılamaz bir borç sarmalına girmişti. Biz spor alanındaki bu kaotik ortama son vermek için yola çıktık. Kartopu gibi büyüyen sorunları çözebilmek adına bu inisiyatifi aldık. Bu yasa ortak bir aklın, konsensüsün ürünü.



HEM OKUYOR HEM SPOR YAPIYOR!



Başarılı sporculara burs veren üniversiteler çoğalacak mı? Bu tarihe geçen büyük proje için şu ana kadar neler yaşandı?

Türk sporunun geleceği için yapılmış en önemli yeniliklerden biri ne diye sorsanız "Milli Sporcu Bursu" derim. Hep duymuşuzdur değil mi? Spora gönül veren onlarca gencimiz, okul ve spor kariyeri arasında kaldığı için silinip gitmiştir. Hep bize "Avrupa'da sporcular hem okuyor hem sporunu yapabiliyor" derlerdi. Hamdolsun "Milli Sporcu Bursu" uygulamasıyla gençlerimizin aklındaki en önemli soru işaretini ortadan kaldırdık. Artık evlatlarımız ikisinden birini seçmek durumunda kalmayacak.









5 MİLYON KİŞİ YÜZME ÖĞRENDİ



"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi nasıl gidiyor? Önümüzdeki süreçte bu branşta neler planlıyorsunuz?

Yüzme, üzerinde titizlikle durduğumuz branşlardan birisi. Suyun rehabilite edici etkisinden tüm vatandaşlarımız faydalansın istiyoruz. Toplam yüzme havuzu sayımız 610'un üzerinde çıktı. Yüzmeyi geniş kitlelere yaymak için başlattığımız "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle bugüne kadar 4 milyon 780 bin kişiye yüzme öğrettik.



BAŞARININ TEMELİ MODERN TESİSLER



Avrupa'da ve dünyada olmayan tesisler artık ülkemizde mevcut. Birçok organizasyona imza attık. Önünüzdeki süreçte yeni organizasyonlar olacak mı?

Türkiye hem tesis anlamında hem uluslararası organizasyonlar noktasında artık dünyada standartları belirleyen bir ülke. Bunu övünerek söylüyorum. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başlayan bir tesis hamlesi var. O hamle son 20 senede artarak devam ederek bir "Tesis Devrimi"ne dönüştü. Sporda gelen tarihi başarıların temelinde bu modern tesisler var. Organizasyonlar konusunda da listemiz bir hayli uzun. 2023 yılı da Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde birçok branşta uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız bir yıl olacak.



YENİ STAT ANKARA'YA YAKIŞACAK



Çok merak edilen Ankara Stadı projesi var. Orada son gelişmeler nelerdir?

"Tesis Devrimi" diyoruz ya hamdolsun, ülkemizin dört bir yanını imza eserlerle donattık. Statlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri, tenis kortları… Ankara için de çok güzel projelerimiz var, stat bunlardan birisi. O projemizin de ihale ve yer teslim süreçleri tamamlandı, yapım aşamasına geçildi. Bildiğiniz gibi 45 bin seyirci kapasiteli çok modern bir stadyum inşa ediliyor orada. Ankara'mıza yakışır simge bir spor tesisi olacak.