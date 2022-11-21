Ekim ayı başında EURO 2024 kuraları çekilmeden önce A Milli Takım teknik direktörünün değişeceği yönündeki spekülasyonları bizzat TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sormuş ve "Doğru değil" yanıtını almıştım. TFF'nin Kuntz ve ekibine tam desteği var. Almanya'daki EURO 2024'e Alman teknik adamla gideceğimize inançları da tam. Spor medyası ile TFF'nin içindeki bazı isimlerin, artık bu teknik ekibe tam destek vermesi gerekiyor. Bugüne kadar olası bir olumsuz sonucun ardından yeni hoca arayışlarının bizi bir yere götürdüğü de yok sonuç olarak...



ÜÇLÜ SAVUNMA PROVALARI

Dünya Kupası play-off'unda Portekiz karşısına üçlü savunmayla çıkmamız hataydı. Milli Takım'ın bu dizilişle pratiği yoktu. İskoçya ve Çekya'yı devirdiğimiz maçları üçlü savunmayla oynadık ve mart ayındaki eleme grubu maçlarında da bu dizilişten vazgeçmeyeceğiz gibi duruyor. Orta sahanın kanat bekleri, üçlü defansın kilit mevkileridir. Bu bölgelerde yeteri kadar oyuncumuz var. Avrupa'da da birçok milli takım üçlü savunmayla oynuyor. Keşke Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi 2 hazırlık maçı daha oynayabileceğimiz bir takvim olsaydı ama Dünya Kupası sonrası lig ve Avrupa Kupaları'ndaki yoğun fikstür buna müsaade etmiyor.



HER ŞEYİMİZ DÖRT DÖRTLÜK

Dünya Kupası başladı, biz yine yokuz. EURO 2024'te mutlaka yer almalıyız. Avrupa'da en yeni stadyumlar bizde, genç bir nüfusumuz ve milli takımda da genç ve yetenekli bir jenerasyonumuz var. Almanya'daki EURO 2024 büyük sahne ve orada gurbetçilerimizin desteğiyle 2008'deki hikâyenin bir benzerini yazabiliriz. Milli formayı sırtına geçiren her oyuncunun bunun önemini kavraması ve hakkını vermesi gerekiyor. Deplasmanda Ermenistan ve evimizde Hırvatistan maçlarıyla başlayacağız. Yüreğimiz de aklımız da bu takımla olmalı. Tek milli takımımız var. Net olan bu.