Arda diyor ki: “Bak Jesus amca! Kendi transfer ettiğin vasat adamları oynatmak için beni kesmeseydin, formayı adaletli dağıtsaydın; şu an belki de G.Saray’ın önündeydi F.Bahçe… Bıçak kemiğe dayanmışken tribüne şov yapma, bana da yalandan bağırma.”

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u yendiği maça Jesus ile Arda'nın saha kenarındaki tartışmaları damga vurdu. SABAH Spor, bu özel anları fotoğraflayan tek gazete oldu. Yaşananları nasıl yorumlarsınız?



SELİM SOYDAN: Jorge Jesus ile Fenerbahçe taraftarını karşı karşıya getiren en büyük neden, Arda Güler'i oynatmamasıdır. Hatta Başkan Ali Koç olmasa yine de oynatmazdı. Şimdi 18 yaşındaki Arda'nın hareketi çok manidar. Adeta diyor ki: "Bak Jesus amca! Sen kendi transfer ettiğin vasat adamları oynatmak için beni kesmeseydin, formayı adaletli dağıtsaydın; şu an belki de G.Saray'ın önündeydi F.Bahçe… Şimdi bıçak kemiğe dayanmışken tribüne şov yapma, bana da öyle yalandan bağırma." Ben sizdeki muhteşem fotoğrafa altyazıyı böyle yazardım. Sahadaki en içi yanan Fenerbahçelidir Arda ve serzenişinde haklı. Galiba Manchester City-Real Madrid maçında De Bruyne'nin Guardiola'ya bağırmasından da gaza geldi. Bunlar yıldız tepkisidir ve sağlık belirtisidir. Bunları idare etmek teknik direktörün işidir.









SADECE SABAH SPOR ÇEKTİ, JESUS O ANI ANLATTI: "TAKTİK VERDİM!"



Sadece SABAH Spor'un kritik anları kaçırmayan usta foto muhabiri Mustafa Nacar'ın çektiği bu kareler maçın önüne geçti. Jorge Jesus maçtan sonra yaşananlar için şu yorumu yaptı: "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışarıdan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. En iyi oyunlarından birini oynadı."



ÖZBOSTAN: Jesus'un maç sonrası açıklamaları da çok önemliydi. İki kulvarda devam ettiğini ve son yıllarda bu dönemde Fenerbahçe'de bunu yapan olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. Bir nevi başarılı olduğunu ilan etti. Katılır mısınız?



KEŞKE ZAMANINDA KİBİR YAPMASAYDI



SOYDAN: Yine altyazı yazalım. Jesus diyor ki: "Fenerbahçe'de başarılıyım ve kalmak istiyorum." Halbuki Sevilla maçları oynandığı sırada "Gitmek istiyor" şeklinde oluşan kamuoyunu daha iyi yönetse, "Mayısa bakalım" filan diye artistlik yapmasa takımdaki pozitif hava dağılmayacak, psikolojik üstünlük bozulmayacaktı. O zaman piyasası yüksekti ve kibirli davranıyordu. Şu tabloda demek ki büyük teklifler almıyor ve kararı devam etmekten yana. Umarım bu olumsuz durumdan bir tecrübe çıkarır kendine



JESUS KALSIN AMA SAKIN TRANSFERLERİ YAPMASIN



ÖZBOSTAN: Başkan Ali Koç, sonuçlar ne olursa olsun gelecek sezon da Jorge Jesus'la devam etmeli mi?



Çok koşan sporcu atlet olur. İyi futbolcu sadece koşmakla değil, yetenekle farkını ortaya koyar. Fenerbahçe'de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor başta olmak üzere 6-7 tane iyi topçu var. Bunların sayısı artmadığı sürece Jorge Jesus kalmış ya da gitmiş fark etmez. Bu sene Fenerbahçe 83 puanla ikinci olacak belki de… Bu kadar bol puan olduğuna göre demek ki ligin altındaki takımlar çok güçsüz ve sen bunlara 9 puan kaybederek şampiyonluğu kaçırdın. Jesus kalsın ama Ali Koç transferi sakın ona yaptırmasın. Çünkü hem vasat adamlar aldı hem de onları oynatmakta ısrar etti. Seneye bu hataya izin verilmesin.



'F.BAHÇE ŞAMPİYON OLUR' DEMEK ARTIK BİR TEMENNİ



ÖZBOSTAN: Şampiyonluk yarışı tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın peşini bırakmıyor. Kalan maçlarda bir sürpriz bekliyor musunuz?



SOYDAN: Son düdüğe kadar şans devam eder futbolda. Ama temenni ile gerçek arasında da büyük fark vardır. İstanbulspor ile Giresunspor'a 4 puan kaybetmese Fenerbahçe kendi göbeğini kesecek durumdaydı. Kendi hataları yüzünden bütün ihtimalleri Galatasaray'ın eline bıraktı. Şu noktada "Fenerbahçe şampiyon olur" demek ancak temenni olur.









BEN OLSAM İCARDİ'Yİ HEMEN F.BAHÇE'YE ALIRDIM



ÖZBOSTAN: Galatasaray'da en çok merak edilen konu İcardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın şu anda yüzde kaçı sizce?



SOYDAN: Ali Koç'a önerim şudur; İcardi'nin bonservisi Fransa ekibi PSG'de. PSG'nin başkanı, beIN Sports'un da sahibi. Hemen gitsin görüşsün, İcardi'nin bonservisini alsın. Sonra Wanda Nara'ya özel uçak yollasın. Ona da sağlam bir komisyon önersin ve transfere ikna etsin. İcardi bu ülkeye gelmiş en büyük santrfor. Galatasaray'ın elinden almak hem şampiyonluğun gazını kaçırır hem de kadroya seviye atlatır. Valencia, Batshuayi, Serdar Dursun; bunların üçünü birden gönderip maliyeti düşürür ve İcardi'yi alırsan büyük takım olursun. G.Saray, İcardi'yi almayı başarırsa yine şampiyonluğun 1 numaralı adayı olur, bunu da bir kenara not edin.