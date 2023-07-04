Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yeni teknik adam kim olacak denildiğinde en son sıraya İsmail Kartal yazılırdı. Açıkçası birkaç kişi dışında kimsenin aklına gelmedi. Geçen süreçte başka teknik adamlar ile Ali Koç görüşse de mali kongredeki konuşma sonrası her şey tersine döndü. Kulübün DNA'sını bilen bir Türk hoca denildiği zaman da İsmail Kartal'ın adı birinci sıraya yazıldı.. Sonuçta Fenerbahçe yönetimi zorunlu bir seçimle Kartal'ı göreve getirdi. Doğru da yaptı... Lakin bir sezon önce İsmail Kartal'a plaketler verilip yollanmasıyla göreve gelen Jorge Jesus ve ekibi 300 milyon TL'ye mal olurken o günlerde Kartal takımın başında kalsa 20 milyon TL'ye çalışacaktı. Fenerbahçe en kötü yine ikinci olurdu! Giden paralara mı yanmalı yoksa vizyon denen meseleye mi!







Bir fotoğraf karesi!

Başkan Ali Koç, imza töreni öncesi İsmail Kartal'ı Samandıra'da ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kulübün 5 yıldızlı armasının önünde çekilen bir fotoğraf da kulübün resmi hesaplarından paylaşıldı. Bu karede elleri cebinde olan başkan ve İsmail Kartal görülüyordu. Tatilden dönen başkanın bu pozu da sosyal medyada tartışıldı: "Sanki Fenerbahçe'nin teknik direktörüyle değil de bir taraftar ile fotoğraf çektiriyor". Ben de canlı canlı teşhisler aldım. Sağıma, soluma sordum... Bu fotoğrafta bir şey var mı diye... Eleştiren de oldu, "Ne var canım başkan tatilden gelmiş, normal, samimi bir poz" diyen de. Sayın Koç, her fotoğraf ya da TV'de eli cebinde genelde. Tarzı bu... Ama bu poz biraz farklı olabilirdi... İlk kareler değerlidir!







Torunları yaşadı!

Jorge Jesus, Al Hilal'e imza atıp bir paylaşım yaptı, "Mutlu olduğum yere geri döndüğüm için mutluyum". Tabii yıllık 20 milyon Euro alan bir adam çok da mutlu olur. Daha 1 ay önce Türkiye'de görev yapan Fenerbahçe'nin bağrına bastığı teknik adam meğerse hiç mutlu değilmiş. Belliydi zaten... Bir Türkiye Kupası ile poz bile vermedi, kaldırıp! Kariyerinin sonuna gelirken alt basamaklara düşen Jorge Jesus artık torunları için para kazanıyor. Net olan bu! İyi ki gitmiş Türkiye'den..







G.Saray Kulübü İcardi değildir!

1 Aydır İcardi tekrar Galatasaray'a dönecek mi diye herkes papatya falı açıyor.. Bu konuyla ilgili Galatasaray'ın bütün önemli isimleri açıklama yapıyor. Ama hiçbiri şunu demedi: "Evet, İcardi G.Saray'da kalacak…" Çünkü onlar da yanıtını bilmiyor. Bir kere PSG'nin oyuncusu.. Fransız takımıyla 1 yıl daha anlaşması var. Bu rakam da 8 milyon Euro civarı.. Yani adam Galatasaray'a gelmese bile PSG'de otursa bu parayı alacak. Seneye de bonservisini alır güle oynaya istediği bir takıma gider.. Galatasaray'da bütün umutlarını İcardi'ye bağlamış bir havanın da sarı-kırmızılı kulübe bir faydası olmaz. Senede 280 milyon TL Galatasaray'dan para istemek kolay ama sarı-kırmızılı kulübün bu parayı vermesi imkânsız! Gerçek bu…







Federasyon, Beşiktaş'la iletişime geçmelidir!

BEŞiKTAŞ ile TFF yönetimi arasındaki gerilim aylardır devam ediyor.. İki taraf da sert açıklamalar yaptı. TFF, futbolun patronu.. Beşiktaş ve diğer kulüpler bu yapının altında.. Dolayısıyla TFF'nin atacağı bir adım ile bu barış sağlanmalıdır.. Sezonun başlamasıyla beraber Beşiktaş taraftarının kafasındaki, "TFF bize karşı" algısı en çok başkan Mehmet Büyükekşi'yi yorar. Beşiktaş değil, TFF bir adım atmalıdır.. Aradaki buzları eritmek için…