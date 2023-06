Galatasaray’a giden yol!

Dursun Bey başkan seçildikten sonra Okan Buruk’la sözleşme imzaladı. Hem Galatasaray hem de hoca çok mutluydu. Ama bir isim daha vardı: Ali Yiğit Buruk... Yeri geldi moral verdi, yeri geldi beraber üçlü çektirdi. Sonu da çok güzel oldu

Buruk'un hayalleri SABAH SPOR'DA çıkan röportajla başladı. Sezon başında konuştuğum Okan Buruk, o günlerde takım çalıştırmıyordu. Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptıktan sonra ayrılan 49 yaşındaki teknik adam, uzunca bir süre görev yapmadı. Bunun önemli nedeni vardı. Çocuğu bir rahatsızlığa yakalanan Buruk çifti, sabırla uzunca bir süre Ali Yiğit'in sağlığına kavuşması için varlarını yoklarını ortaya koydu. Bir yanda İstanbul, bir yanda Fransa arasında mekik dokuyan Okan Buruk, oğlunun sağlığı için her şeyi yaptı. Bu zorlu süreçten başarıyla çıkan Buruk ailesi için hayat yeniden başladı. Galatasaray, Domenec Torrent'in enkazını kaldırmak için çırpınıyordu. Sarı-kırmızılı takım için kâbus gibi bir sezon geride kalmıştı. Başkan adayı Metin Öztürk, "Benim teknik direktör adayım Okan Buruk" dedi. Bu isim Galatasaray camiasında büyük ses getirdi. İsteyen de oldu istemeyen de. Okan Buruk'a kızgın olan bir kesim de vardı. Futbolculuğu döneminde Galatasaray'ı bırakıp gittiği için...









Önce 21 Nisan 2022'de çıkan röportajıma bir bakalım:

Hocam uzun zamandır sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Öncelikle nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Benim için bir yenilenme, dinlenme, bazı şeyleri gözden geçirme dönemi oldu. Dışarıdan bazen bazı şeyleri daha net görüyorsun. Bir süredir Paris'teydim.

Kariyerinizdeki en uzun ayrılık bu mu? 2-3 aylık aralar olmuştu ama bu en uzun ara oldu. Akhisar'la Türkiye Kupası sevinci yaşamıştık, Başakşehir sonrası şampiyon olmuş bir hoca olarak doğru bir projenin içinde bulunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için bekledim ve en uygun proje için de bekliyorum.

Bu süreçte teklifler aldınız mı? Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldım. Yüzde yüz istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek. Ama saha kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim. Son olarak sevgili Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu Hull City'nin bir maçına gittik. İnsan atmosferin içinde olunca özlediğini daha iyi anlıyor. Yeşil zemine basmak önemli.







Seçim sürecinde adınız Galatasaray'la anılmaya başlandı. Teklif gelirse cevabınız ne olur? Galatasaray altyapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak, teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi mutluluk verici. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim, geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım.

VE BU RÖPORTAJ Okan Buruk'un adeta Galatasaray'a giden yolun ilk basamağı oldu. Genç teknik adam artık Galatasaray'da ciddi ciddi gündeme gelmişti. Metin Öztürk, Başkan Dursun Özbek'in listesine girerek adaylıktan çekilmişti. Ama Dursun Özbek'e, 'Okan Buruk'u hoca yapalım' demişti. Dursun Bey de bu çağrıya kulak vermiş ve başkan seçildikten sonra Buruk'la sözleşme imzalamıştı. Hem Galatasaray hem de Okan Buruk çok mutluydu. Ama bir isim daha vardı: "Ali Yiğit Buruk..." Okan hocanın oğlu, babasının Galatasaray ile anlaşmasıyla adeta mutluluktan havaya uçmuştu. Sevinçte, kederde, her maçta babasının yanında oldu. Yeri geldi ona moral verdi, yeri geldi baba Buruk'la beraber üçlü çektirdi. Sonu çok güzel biten bir hikâye oldu.







14 YIL SONRA İMZALAMIŞTI

Okan Buruk, 23 Haziran 2022'de Nef Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini G.Saray teknik direktörü yapan sözleşmeyi imzalamıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, 14 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı renkler altına döndüğünü söyleyerek "Ben her zaman G.Saraylılığımı korudum. Galatasaray için buradayım. Başarıdan başka beklentim yok" yorumunu yapmıştı. Buruk'un sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.