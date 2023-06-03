Kulüpler Birliği Vakfı önceki gün bir toplantı yaptı. Bu zirvenin diğerlerine göre farklı tarafı; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının da masada olmasıydı. Bir süredir özellikle Galatasaray ve Beşiktaş başkanları toplantıya katılmıyordu. Konu, TFF başkanlık seçimi olunca hepsi geldi Maslak'taki kritik buluşmaya... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi zaten adaylığını günler öncesinden açıkladı. Hatta adaylık imzalarını da topladı. Türk futbolunu yönetmeye tekrar aday. Karşısına çıkacak başka isim de görünmüyor. Adı geçen Ahmet Nur Çebi aday olmaz. Galatasaray ve Trabzonspor, Büyükekşi'ye destek veriyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise destek olmuyor. Beşiktaş'ın duruşu net ve Çebi, "Büyükekşi başarısız, değişmeli" ifadesini kullanmıştı. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçlarının tescil edilmesinden dolayı Beşiktaş kızgın, UEFA'dan da yanıt bekliyor. Fenerbahçe ise MHK'nin, şampiyonluğu ellerinden aldığına inanıyor. Dolayısıyla TFF'ye karşı tepkili ama Büyükekşi ile Ali Koç'un ortak bir yolda uzlaşab-i lecekleri kulislerde konuşuluyor. Hatta uzlaştıkları..









G.SARAY VE F.BAHÇE TEMSİLCİLERİ GERİLDİ

TFF 1, 2 ve 3. Lig takımlarının büyük bir kısmı da Büyükekşi'ye destek çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda yapılacak seçimlerde bir sürpriz olmazsa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yoluna devam edecek. Anadolu takımlarının TFF'den ekonomik olarak büyük beklentileri var. Bunu da belirtelim. TFF'nin bu kulüplere ek kaynaklar yaratılması için çalışma yapacağı da kulislerdeki bir başka konu. Kulüpler Birliği perşembe günü tekrardan toplanacak. Bu toplantıya Büyükekşi'nin de katılması bekleniyor. Bir de derbideki alkış konusuna gelelim... Toplantıda Dursun Özbek, Türk futbolu için F.Bahçe'nin kendilerini alkışlamasının bir barış havası estireceğini söyledi ve arkasından da Ali Koç ile ekibini yemeğe davet etti. Ama F.Bahçe, teklife yanıt vermezken alkışla ilgili ise "Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Siz bizi daha önce alkışladınız mı" diyerek konuyu kapattı. Bu, toplantının en gergin anıydı.