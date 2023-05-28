Transfer sezonu lig bitmeden başladı. Özellikle Fenerbahçe ile ilgili çok sayıda haber çıkıyor. Arkasından Galatasaray, sonra da Beşiktaş ve Trabzonspor rakiplerini takip ediyor. Bu haberler keyiflidir. Taraftar çok sever, medya da! Fenerbahçe'de başkan Ali Koç görevinin başında beşinci sezonunu yaşıyor. Bu 5 yılda 5 defa şampiyonluk sözü verildi. Ligin kalan bölümünde büyük bir mucize olmazsa Galatasaray ipi göğüsleyecek. Böyle olduğunu düşünürsek, F.Bahçe bir kez daha hedefe ulaşamayacak. Farkındaysanız bugünlerde Fenerbahçe'nin kaçıracağı şampiyonluk değil, yapacağı transferler konuşuluyor, hatta ilgi görüyor.. Kalecisinden golcüsüne, kanadından stoperine kadar çok oyuncu var. Bu haberlerin çıkması kimseyi rahatsız etmez. Fenerbahçe yönetimini hiç etmez.







JORGE JESUS DEVAM EDECEK

Transfer haberleri çıkıyor ve pazarlıklar yapılıyorsa bu Jorge Jesus ile yola devam edileceğinin de bir göstergesi. Her sene başka bir hoca ile yola başlayan Fenerbahçe hep sıfır çekti. Dolayısıyla Portekizli teknik adam, seneye de takımın başında olmalı... Ki olacak..



FAALİYET RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Biraz F.Bahçe'nin ekonomik yapısına bakalım. Kulübün haziran ayında mali genel kurulu var. Durum vahim. Kulübün internet sitesindeki faaliyet raporuna göre; 31 Aralık 2021'de 6 milyar 190 milyon TL olan borç, 31 Aralık 2022 itibarıyla 7 milyar 686 milyon TL'ye yükseldi. Artış 1.5 milyar TL. 2023 yılında bu borç 8.5 milyar TL'ye kadar da çıkabilir (oyuncu satabilirse tablo farklı olur). Banka borçları da oldukça yüksek. Kısa vadeli 758 milyon TL, uzun vadeli ise 3 milyar 185 milyar TL seviyesinde. Toplam finansal borç, 3 milyar 943 milyon TL'ye çıkmış durumda. Rakamlar uzun. Kafalar fazla karışmasın diye daha fazla yazmayacağım. 204 sayfalık raporda F.Bahçe Kulübü adına her detay var.. Sadece Fenerbahçe değil, diğer kulüplerin de ekonomik durumu ortada. Yaşasın transfer!