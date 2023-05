G.Saray taraftarının artık en çok merak ettiği konu İcardi'nin kalıp kalmayacağı. Bu konuda çok sayıda haber yapılıyor. G.Saray yönetimi 1 aydır görüşme halinde. Gelinen noktada her şey yolunda gidiyor. Ama ağır ilerliyor! Yıllardır G.Saray o mevkiye çok para harcadı, çöpe gitti paralar... Yanda detaylı haberlerini okuyacaksınız. İcardi'nin, Fransa'nın ardından bu kadar başarılı olacağını açıkçası kimse tahmin etmiyordu. G.Saray, İcardi'yi renklerine bağlayacak ve görkemli bir imza töreni yapacak. Sözleşmenin 2 yıl olması bekleniyor. Rakam bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstünde olacak. İcardi'nin kalmak istemesi avantaj. Mesele biraz da PSG'yi ikna etmeye kaldı.









JESUS İLE DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe taraftarı da Jesus'un durumunu merak ediyor. Portekizli teknik adamı isteyen kulüp yok. Elde sadece F.Bahçe var. Ali Koç da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladığına göre Jorge Jesus devam edecek. Doğrusu da bu. Sürekli her sezon teknik adam değiştirdi Fenerbahçe. Bu değişimler işe yaramadı. Dolayısıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu sefer Jesus ile devam edecek. Bunun artı ve eksileri çok olsa da Jesus'un kalması F.Bahçe'ye fayda sağlar.









İSTANBUL HAZIR. İNGİLİZLER YALANCI!

Şampiyonlar Ligi finaline az kaldı. İstanbul'daki tüm hazırlıklar tamam. UEFA, 5 defa İstanbul'a geldi. Gerekli teftişleri yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadı tarihi anı bekliyor. Hiçbir sorun yok. Ortada böyle bir durum varken özellikle İngiliz ve Fransız basını olumsuz haberlerle ülkemizin içinde bulunduğu seçim sürecini başka yere çekmeye çalışıyor. En kolay söylenen şey yalan. Bugün binlerce yalan var ortada.. UEFA, dün maçın hakemini de (Polonyalı Marciniak) açıkladı. Her şey yolunda gidiyor…









LİG HUKUK DIŞI MI?

Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra "Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" dedi. Beşiktaş uzunca bir süredir TFF yönetimini sert şekilde eleştiriyor. Kendilerine göre gerekçeleri bir hayli fazla. Davalarında tek kaldılar. Hiçbir kulüp Beşiktaş'a destek vermedi. Bugün G.Saray zirvede olmasaydı Beşiktaş'a destek verir miydi acaba! Beşiktaş, Hatay ve G.Antep maçlarının tescil edilmesini istemiyor. Şenol hoca, Beşiktaş'ın saflarını sıkı tutmak için bu açıklamaları yapıyor ve son sözleriyle şu mesajı veriyor: "Galatasaray'ın bu ligde şampiyon olması bizim için değersiz."