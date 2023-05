Ülkemiz bir seçim sürecini daha geride bırakırken, yarınlara umutla bakacağımız bir sonuç alındı. Demokratik olgunlukla gerçekleştirilen, milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederim. Geride kalan süreçte her alanda olduğu gibi sporda da yapılan büyük yatırımlar Türkiye'ye çağ atlattı. Ülkemize gelen yabancı sporcuların hayranlıkla baktığı tesislere ve statlara sahibiz. Özellikle amatör branşlarda Avrupa'da ve dünyada başarıdan başarıya koşuyoruz. Eskiden sadece güreş ve halterle övünüyorduk... Şimdi sporun her alanında iddialı ve güçlüyüz. Voleybol, atletizm, boks, okçuluk, cimnastik, hentbol, yüzme, basketbol, santranç ve paralimpik sporlarda göğsümüzü kabartan sonuçlar alıyoruz. Futbola da umarım sıra gelecektir. En önemli organizasyonlar Türkiye'de yapılıyor. 10 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da. Avrupa basını neler yazmıştı?.. 'UEFA, Türkiye'deki seçim kaosu nedeniyle finali Türkiye'den alacak.' Günlerce provokasyon yaptılar. Bu haberleri ellerini ovuşturup keyifle köpürtenler de oldu. Sonuç!.. Yalanlarında boğuldular.







UEFA GÖRÜŞ VERİR Mİ!

Beşiktaş, Hatayspor ve G.Antep maçlarının tescil edilmemesi için UEFA'ya resmi yazı yolladı. Şimdi UEFA'dan görüş bekliyor: "TFF'nin aldığı karar doğru mu, değil mi?" UEFA'nın açıkçası doğru ya da yanlış diye bir görüş belirteceğini sanmıyorum. Zaten buradaki muhatabı da TFF olur. TFF de gerekli konuşmaları yapmıştır. Özetle; Beşiktaş'a UEFA'dan bir yanıt gelir ama içinde görüş olmaz.



KAÇARSA HESABI KİM ÖDEYECEK!

Süper Lig'de önemli bir gece yaşayacağız bugün. Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olacak. Başkent ekibinin en büyük şansı taraftarı. Dezavantajı, kısıtlı kadrosuyla oynadığı 120 dakika süren kupa maçından çıkmış olması. Yoruldular! Galatasaray; kalitesi, tecrübesiyle maçın favorisi. Genel havaya bakarsak, "Galatasaray kazanır, lig biter" şeklinde. Almanya'daki gibi mucize olacağını düşünmüyorum. Galatasaray iliklerine kadar bu şampiyonluğu istedi, arzuladı ve hedefine yaklaştı. Fenerbahçe her sezon olduğu gibi yine bir sürü şeyi yaşadı. Kazandı! Eleştiri aldı, taraftar protesto etti. Çok futbolcusu sakatlandı. Jorge Jesus her hafta transfer oldu, gündemi meşgul etti. Özetle F.Bahçe huzuru bulamadı! 'Türkiye Kupası'nı almak ve ikinci olmak başarı mı?' diye sorsak, Fenerbahçe taraftarı "Hayır", Jesus ise "Evet" der. Fenerbahçe şampiyon olamazsa bunun hesabını yönetim vermelidir. Net olan da budur! "5 yıldır biz niye şampiyon olamıyoruz" sorusunun cevabı camiaya anlatılmalı. Suçu Jorge Jesus ve TFF'nin (Merkez Hakem Kurulu) üstüne atmakla olmaz.. Sonuç itibarıyla zor, ateşli, stresli ve heyecan dolu bir gece bizi bekliyor.