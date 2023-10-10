EURO 2032 için Türkiye ve İtalya ortak ev sahipliği yapacak. TFF heyeti ile milli takımımızın eski kalecisi Volkan Demirel masada olacak. İki ülke ortak bir sunum gerçekleştirecek İtalya cephesinde efsane kaleci Gianluigi Buffon sunumda yer alacak. İki ülke maçlar için 5'er şehir belirleyecek. Dört dakikalık tanıtım filmi de UEFA heyetine izletilip anlatılacak

EURO 2032'yi düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali bugün gerçekleşiyor. Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek. Bu tarihi karar için resmi açıklama TSİ 13.00'te yapılacak. TFF ve İtalya heyetleri ortak sunum yapacak. Türkiye adına sunumu TFF yöneticisi Mustafa Eröğüt gerçekleştirecek. Her iki ülkenin Federasyon Başkanı da birer konuşma yapacak. İki ülke, 4 dakikalık ortak tanıtım filmine imza attı. Film, UEFA yönetimine izlettirilecek. Film senaryosu ilk ülke tarafından belirlendi.







BİR YANDA DEMİREL, DİĞER YANDA BUFFON!

Türkiye adına masada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Yönetim Kurulu üyeleri ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de futbol elçisi olarak yer alacak. İtalyan delegasyonunda İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya'nın EURO 2032 futbol elçisi Gianluigi Buffon ve İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico yer alacak. 45 yaşındaki Buffon, bir konuşma da yapacak. Yine Türk futbolunun efsanesi ve Hatay Teknik Direktörü Demirel de söz alacak isimlerden biri olacak. Futbol elçimiz olan Demirel, dünya futboluna depremdeki destekleri için de teşekkür edecek. İki ülke, tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları, maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek. Şehirler içinde Türkiye'den İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya'nın olacağı öğrenildi. Bu şehirleri TFF daha sonra açıklayacak. Her iki ülkede de aynı sayıda; grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak.









AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilenlerin başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor. İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. Türkiye, bu konuda çok istekli. Fakat final maçları için stat kapasitesinin 80 binin üzerinde olması gerekiyor. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak.



TSİ 10.30'DA TANITIP 13.00'TE KAZANACAĞIZ

Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa aday olduğu EURO 2032 turnuvası için son sunumlar bugün TSİ 10.30'da başlayacak. Türkiye-İtalya'nın tek aday olduğu başvuru sürecinde resmi açıklama ise TSİ 13.00'te yapılacak. Tören, TFF'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 17 Mart 2022'de niyet mektubunu UEFA'ya göndererek süreci başlatan TFF, 12 Nisan 2023'te de adaylık dosyasını UEFA'ya iletti. 28 Temmuz 2023'te Türkiye ve İtalya heyetleri turnuvayı beraber düzenlemek için anlaşma sağlayıp ortak noktada buluştu. Bugün yapılacak resmi açıklamanın ardından kademeli olarak iki ülke heyetleri organizasyonun detaylarını da masaya yatıracak.







'STATLAR, HAVAALANLARI VE ALTYAPIMIZLA HAZIRIZ'

Türkiye ve İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri, dün UEFA'nın Nyon'daki merkezinde son hazırlık toplantısını yaptı. Sunumun son provası gerçekleştirilirken, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt şöyle konuştu: "Türk futbolu, Avrupa Şampiyonası adaylığı için çok emek verdi. İtalyan Federasyonu ile aramızda çok iyi bir sinerji oluştu. Turnuvaya zaten statlarımız, havaalanlarımız ve altyapımızla hazırız. UEFA'nın bakışı çok olumlu, son dönemlerdeki organizasyonlar çok olumlu geçti. Özellikle yapılan Şampiyonlar Ligi finali ve kura çekimleri. UEFA ve TFF çok iyi bir uyum içerisinde."