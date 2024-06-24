Portekiz yenilgisinden birçok ders çıkarmalıyız. Alt alta 100 madde yazılabilir. Karşılaşmanın ardından Almanya'da en çok eleştirilen isimlerin başında A Milli Takım Teknik Direktörü Montella geliyor. Alman basını da oynatılmayan oyuncular üzerinden yorum yapmış. Herkesin merak ettiği konu Arda Güler'in özellikle de Mert Müldür'ün neden oynamadığı... Turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atan Mert Müldür'ün 11'de olmaması da şaşılacak bir durum olarak sayfalarda yer bulmuş. Yaşlılar takımı Portekiz'in, yürüyerek Türkiye'yi 3-0 yenmesine anlam veremeyen yabancı meslektaşlarımız bunun üzerinden yorum yapmış.







ARDA GÜLER'İN MR'I TEMİZ AMA KASIĞINDA AĞRI VAR

Gelelim Arda Güler olayına… Çok şey yazılıp çiziliyor. Arda'nın maçtan önce MR'ı çekilmiş. Genç futbolcu, kasığının ağrıdığını Milli Takım doktoruna söylüyor. MR'da bir soruna rastlanmıyor. Fakat oyuncu ağrısı olduğunda ısrar ediyor. Bunun üzerine Montella, böyle bir karar alıyor. İtalyan hocanın en çok eleştirildiği konulardan biri bu ama perde arkasındaki durumu da yazmak istedim. Tribünlerden ısrarla oyuna girmesine yönelik tezahürat gelince ağrısı olmasına rağmen sahaya çıkıyor. Hatta bir serbest vuruşta bacağını işaret ederek vuruşu arkadaşına bıraktı. Montella ile Arda arasında kriz varmış gibi inanılmaz dezenformasyon var. BU YAPILANLAR MİLLİ TAKIM'A İHANETTİR!!!







ROSETTİ'YE HAKEM TEPKİSİ: BU ADAM ŞİKEDEN CEZA ALMADI MI?

Portekiz maçının hakemi Felix Zwayer tepki gören isimlerden biri. 2005 yılında adı şikeye karışmış, sonrasında ceza almış bir hakem. Ama Almanya'nın en iyilerinden. Türklere karşı bir ön yargısı olduğu iddiası da var. Turnuvanın başından beri en çok sarı kartın gösterildiği karşılaşması olmuş. Hatta devre arasında Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, hakemlerin patronu Roberto Rosetti'ye 'UEFA neden şikeye karışmış bir hakemi bizim maçımıza verdi' diye de sormuşlar. Rosetti sadece tebessüm etmiş. Zwayer'in kararlarına da bakarsak Başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimin verdiği tepkinin doğru olduğunu görebiliyoruz.







ZAFER TURLARIMIZI ALMANLAR SEVMİYOR

Almanya'da Türklerin büyük coşkusu var. Akın akın gelmişler. Alman polisi bundan büyük rahatsızlık duyuyormuş. Özellikle Gürcistan maçından sonra yapılan sevinç gösterilerinden dolayı gecenin ilerleyen saatlerine kadar mesaide kalmışlar. Bunu anlatan kişi Almanya'da görev yapan önemli bir vatandaşımız. Türklerin coşkusu, sokak gösterileri, arabaları ile yaptığı turlar nedeniyle Almanların rahatsız olduğunu farklı kesimlerden de duyduk. Yani bunun alt metni okunduğunda açıkçası gruptan bile çıkmamızı istemiyorlar diyebiliriz.



MERT'İN DİZLERİNDE PROBLEM VAR

Kaleci olayı da tartışılan konulardan biri. Mert Günok, Beşiktaş'ta bu sezon 45 tane maça çıktı. Beşiktaş kalecisi geçmişte dizinden ciddi problemler yaşamış bir isim. 35 yaşında olması itibarı ile de zaman zaman sakatlıklar geçiriyor. Milli Takım kampında dizinden ağrıları olduğunu ifade etmiş. Bunun üzerine Montella bu sezon sadece bir kez İngiltere'de kupa maçı oynayan Altay'ı tercih etmiş. Bu arada Uğurcan'ın da Trabzon'da 43 maçta görev aldığını belirtelim. Mert'in Çekya maçında oynayıp oynamayacağı belli değil. Altay'ın kötü performansı sonrası Uğurcan tercihi yapılabilir. Tabi daha müsabakaya üç gün var, bakalım zaman neler gösterecek.