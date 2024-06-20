Oğlum Kerem’in bu gole ihtiyacı vardı

90+7'deki deparı ile Türkiye'yi peşinden sürükleyen Kerem'in babası Ömer Aktürkoğlu, Spor'a konuştu: “Aile olarak çok sevinçliyiz. Öncelikle takımımızın galip gelmesi her şeyden önemli. Oğlumun gol atması da bizim için ayrı bir önem taşıyor çünkü bu gole ihtiyacı vardı.”

G.Saray'ın şampiyonluğunun ardından en çok konuşulan isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu'ydu. Sezon içinde taraftarın tepkisi nedeniyle kalbi kırılan ve bunu açık açık ifade eden genç futbolcuya Milli Takım ilaç oldu. Gürcistan maçında oyuna son dakikalarda giren Kerem, rakibin gol için kalemizi zorladığı anda karambolde önünde bulduğu topla olağanüstü bir depar atıp skoru 3-1'e getirdi ve maçı bitirdi. Tribünde müthiş sevinç yaşanırken maç sırasında önümde oturan bir beyefendinin sevinci ekstra dikkatimi çekti.







Bir yandan o anı kamerasıyla ölümsüzleştirmeye çalışırken diğer yandan da tezahüratlarla büyük destek veriyordu. Bu ekstra sevincin nedenini sorduğumda Kerem'in babası olduğunu söyledi. Bunun üzerine sohbete başladık. Kerem'in babası Ömer Aktürkoğlu içtenlikle sorularıma yanıt verdi ve duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok sevinçliyiz. Öncelikle takımımızın galip gelmesi her şeyden önemli. Oğlumun gol atması da bizim için ayrı bir önem taşıyor çünkü bu gole ihtiyacı vardı."







%100 ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ

Kerem'in golü sonrasında babası Ömer Aktürkoğlu'nun da yüzü gülüyordu. Tribünde herkes bundan sonraki hedeflerimizi konuşurken "Gruptan çıkar mıyız?" sorumuza net bir yanıt verdi: "Gruptan çıkacağımıza eminim. Hatta %100 derim. Dahası da var, ben çeyrek finale çıkacağımıza da %100 oran veriyorum. Çünkü biz çok iyi bir takımız."







'DURGUNLUĞU FORMSUZLUĞA BAĞLANDI'

"Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası biraz keyifsizmiş gibi bir durum oluşmuştu" diye bu noktaya değindiğimde baba Aktürkoğlu şans faktörünün altını çizip devam etti: "Evet sanki oğluma karşı öyle bir hava oluşturuldu. Son günlerdeki durgunluğu, formsuzluğuna bağlandı ama ben formsuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz şanssızdı, inşallah bundan sonra daha iyi olacak."