Çifte bayram olsun istiyoruz

"Biliyoruz ki maçlar oynanırken Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Adana'ya, genç-yaşlı 80 milyon insanımız tek yürek olacak. Onlara çifte bayram yaşatmak istiyoruz." "Almanya kampında hava oldukça pozitif. EURO 2024'te öncelikli olarak grubumuzdan çıkmayı, ev sahibi olacağımız EURO 2032'de Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyoruz."

Avrupa futbolunun kalbi Almanya'da atıyor… EURO 2024 tüm heyecanıyla başlarken, Türkiye 18 Haziran'da oynanacak Gürcistan maçı için gün sayıyor. Ay-Yıldızlı futbolcularımız hazırlıklarını sürdürüyor, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi de Almanya'da futbolun patronlarıyla buluşuyor. Başkan Büyükekşi'ye hem hazırlıkları, hem Almanya'da yaşananları sorduk. İşte açıklamalarından öne çıkanlar:



80 MİLYON TEK YÜREK OLALIM

Sizin aracılığınızla tüm vatandaşlarımızın ve Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bayramlar ailemizle, kardeşlerimizle, dostlarımızla, çevremizle birlikte kutlanır. Milli takımımızın başarılarında 80 milyon vatandaşımız aynı anda bayram sevinci yaşar. Bayramın 3. günü şampiyonadaki ilk maçımız olan Gürcistan galibiyeti ile milletimize çifte bayram yaşatmak istiyoruz.









TRİBÜNLER TÜRK KIRMIZISI!

Milli maçlarımız sırasında Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Adana'ya, kadın-erkek, gençyaşlı 80 milyon vatandaşımız tek yürek olacak. Almanya'da ve Avrupa'nın her yerinden stada gelen vatandaşlarımız omuz omuza tek yürek olacak. Türk kırmızısı tribünlerin hakim rengi olacak. Stadyumlara milli takımımızı desteklemeye gelen vatandaşlarımızdan milli formalarını giyip, Türk bayrakları ile stada gelmelerini rica ediyorum.



DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Ekranları başında vatandaşlarımızı milli formalarını giyerek, dualarla milli takımımızı yürekten desteklemeye davet ediyorum. Sevinçlerimiz paylaşıldıkça büyür. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembollerinden milli takımımızı hep birlikte omuz omuza destekleyelim. 25.8 yaş ortalamamızla Çekya ile birlikte Avrupa'nın açık ara en genç iki milli takımından birisiyiz. Futbolcularımızın hepsi birbirinden değerli ve yetenekli. Teknik direktörümüz Montella ile takımımıza güveniyoruz.









ÖNCELİK GRUPTAN ÇIKMAK

Genç jenerasyonun yaratılması, alt yaş milli takımlarımızla özel olarak ilgilenmemiz çok önem verdiğimiz bir projemiz. EURO 2024'te önce grubumuzdan çıkmayı, ev sahibi olacağımız EURO 2032'de Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Almanya'nın en iyi kamp tesislerinden birisinde kamp yapıyor takımımız. Yönetim Kurulu üyelerimizden Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt, oyuncularımızla yakından ilgileniyor. Kampta pozitif bir hava var. Moral ve motivasyonumuz yerinde.



AÇILIŞTA BAŞKANLARLA BULUŞTUK

TFF Başkanı Büyükekşi, FIFA, UEFA ve diğer ülke federasyonları ile son derece iyi üst düzey ilişkileri olduğunu belirtip şunları söyledi: EURO 2024 açılış seremonisi öncesi FIFA ve UEFA Başkanları, grubunuzdaki diğer 3 ülkenin (Gürcistan, Portekiz, Çekya) federasyon başkanları ile buluştuk. Mücadele gücü yüksek, centilmence bir turnuva geçmesi dileklerimizle birbirimize başarılar diledik ve açılış maçı olan Almanyaİskoçya karşılaşmasını hep birlikte izledik.



ARDA İÇİN ÖNEMLİ MESAJ

Montella: Arda Güler, son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. İlk 11'de oynaması için kararımı vermedim...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 18 Haziran'da oynanacak Gürcistan maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. İtalyan hoca, "Hakan'ın şu an en iyi bölgesinde oynadığını düşünüyorum. Arda ise hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi ama şu an için sağ kanatta görev almaya daha yakın. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim. Şu an karar aşamasındayım" dedi.



İRFAN 3. MAÇA!

SAKATLAR hakkında da bilgi veren Montella şu ifadeleri kullandı: İsmail Yüksek çok iyi hazırlanıyor. Onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda endişeliyim, çünkü 3 oyuncumuz var. Onları idareli kullanmak istiyorum. Enes ve Ozan'ın sakatlıkları beni üzdü. İrfan Can, Polonya maçında sakatlandı. Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maçta olmasını istiyoruz. 5 tane genç futbolcum var. Hepsini aynı anda oynatmak kumar olur. Büyük hayallere sahip olmalıyız ama küçük adımlar atmalıyız."