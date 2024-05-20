Lig sonunda sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe, Galatasaray'ı hem evinde hem de 10 kişi yenerek ligdeki en önemli sonuçlarından birini aldı... Okan Buruk, takımını motive edememiş ama Fenerbahçe'de daha lig bitmeden yerine teknik adam aranan İsmail Kartal ise sarı-lacivertli takımı derbiye iyi hazırlamıştı... Son haftaların formda hücum hattı Galatasaray'daydı ama hat dün tel tel döküldü. Hatta tüm Galatasaray döküldü. Bir isabetli şutu bile yoktu. Stres, Galatasaray'ı yedi bitirdi. Böylesine bir finalde bu duruma düşmek oldukça şaşırtıcıydı. Galatasaray, sezonun en önemli maçında en kötü futbolunu oynadı. Buna Fenerbahçe de izin vermedi. Tüm sahada adam adama oynadılar... Önde baskı yaptı Fenerbahçe, Galatasaray'a alan bırakmadı. Sarı-lacivertli futbolcular 10 kişi kalınca, sarı-kırmızlıların oyun kurmasına izin vermedi. İnanılmaz bir oyun ve savunma yaptı Fenerbahçe. Galatasaraylı oyuncuların sanki gözlerine ışık tutulmuştu. Donup kaldılar çoğu pozisyonda. İki pas yapamadılar, organizyon sıfırdı.. İcardi, 97 dakika boyunca var mı yok mu belli değildi mesela. Diğeri de aynı durumdaydı.. Muslera boşa çıkıp gole daveteye çıkardı. Kanatları işlemedi, orta saha Fenerbahçe duvarına çarptı. Fenerbahçe altın değerinde bir zafer kazandı. Son hafta her şey olabilir. Stresi yönetemeyen ve havaya giren Galatasaray, Konya'ya gidecek. Fenerbahçe ise ligden düşen İstanbul'u konuk edecek. Bakalım neler olacak. Özetle sahaya karakter koyan takım kazandı.