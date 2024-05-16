Fenerbahçe Kulübü için dün itibariyle kongre ateşi yandı. Özellikle Süper Lig'de yarıştaki durum camiayı olumsuz etkilemiş ve moralleri bozmuştu. Aziz Yıldırım'ın adaylığı sarı-lacivertli camia için umut ışığı oldu biraz. Bundan sonraki süreci iyi takip etmek lazım. Ali Koç da illaki bu söylemlere yanıt verecektir. İşin ekonomik tarafına ve rakamlara çok girmeden Yıldırım'ın toplantısını birkaç başlık ile şöyle özetleyebiliriz:

BASIN toplantısının ana fikri şampiyonluk söylemiydi. Bunun ısrarla altını çizdi Aziz Bey. "Borç kapatmaya değil şampiyon yapmaya geliyorum" sözleri toplantının flaşıydı.

JOSE Mourinho'ya teklif yapıldığını ama bir anlaşma olmadığını vurguladı. Burada Ali Koç'a yaptığı teklif, bundan sonraki günlerde çok tartışılır.. Portekizli teknik adam için, "Beraber getirelim başkan olmazsam da parasının yarısını ben öderim" sözü ikinci flaştı ki, Ali Koç'un bu teklifi kabul edeceğini sanmıyorum.

ALİ Koç ile küs olmadığını vurguladı. F.Bahçe'deki sorunun icraatlar ve söylemler olduğunun altını çizdi.

SOSYAL medyaya bakarsak özellikle canlı yorumlara, taraftarlar çok heyecanlandı.

Bugün bir sandık kurulsa taraftarın merkezinde Aziz Bey seçilir. Ama kararı kongre üyeleri verecek. 46 bin kişi oy kullanacak. İşte seçimin şifresi de bu. Ali Koç ilk seçildiği zaman 25 bin kişi oy kullanmıştı.

Koç'un döneminde parasını yatıran ve oy atacak 21 bin kişi var.

DİNLENMİŞ, çok özlemiş böyle ortamları. Doğal akışına bıraktı toplantıyı.. Güzel ve bol kahkahalı oldu. Gerginlik hiç olmadı. Vücut dili pozitifti. Babacandı daha çok.

Geçmişte çok sinirli hallerini hatırlıyoruz. Hiç hayal satmadı, son derece realistti.

PARA sorunu olmadığını söylerken maddi olarak bir hazırlık yaptıklarının mesajını verdi.

ALİ Koç'un devletle kavga ettiğini, bu durumun Fenerbahçe Kulübü'ne zarar verdiğini ve bunun büyük bir hata olduğunu açık açık dile getirdi.

YILLARIN tecrübesiyle öz eleştiri de yaptı... "Geçmişte bizler de bazı yanlışlıklar yaptık. Daha sakin olacağız" diyerek sahaya odaklanacağını kaydetti. Sürekli kaos ortamı oluşturmanın, takımın da moral ve motivasyonunu bozduğunu kendisi de gayet iyi biliyor.

BAŞARISIZ geçen uzun yılların, yeni nesli Galatasaraylı yaptığını ve toplum profilinde, özellikle çocukların kalbinde Fenerbahçe'nin gözden düştüğünün altını çizdi. Bu da dikkat çeken önemli bir saptamaydı.

FUTBOL takımını olumsuz etkileyecek bir durum olmadı. Aziz Yıldırım, tersine Galatasaray'ı yenmeleri gerektiğini ve pazar günü yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

MOURİNHO isminin özellikle yabancı futbolcuları etkileyeceğini düşünüyorum.

GENİŞ bir katılım oldu. Yaklaşık 400 kişi vardı. Çoğu kişi ayakta kaldı. Salon tamamen doluydu. Medyanın ilgisi büyüktü.

Yıldırım'ı eski yönetici arkadaşları yalnız bırakmadı. Ön sıra onlara aitti. Bu isimlerden bazıları yeni yönetimde yer alacak diye düşünüyorum.