Müthiş bir sezon oldu. Her şey vardı. Bütün olumsuz şeylere rağmen hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi tebrik ederim. İki kulüp de sonuna kadar mücadele etti, savaştı ve kazanan Galatasaray oldu. Türk futbol tarihinin aslında en gergin sezonuydu. Olaylar, skandallar derken çok şey yaşadık.. Sahada olan kazandı.. Aile olan, futbolu daha çok düşünen kazandı.

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Okan Buruk, yeni bir apolet daha taktı.. Son ana kadar renk vermedi. Takımını, yıldızları, hele de İcardi'yi ve camiayı iyi yönetti.Galatasaray tarihine geçti. Övgüyü fazlasıyla hak etti. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun, şampiyonluğu da.

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Fenerbahçe için zor bir sezon oldu. Sarı lacivertli kulüp, son nefesine kadar bu işi götürdü.Hakkındaki tüm olumsuz şeylere rağmen ayakta kaldı. Son haftalarda daha da dik durdu. Yerine teknik adam aranırken bile…Sayın Koç her sezon olduğu gibi herkesi suçladı, yıktı, yaktı. Estirdiği olumsuz hava takımı da etkiledi.

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Fenerbahçe için geçen hafta büyük zaferdi ama unutmayın ki tarih birinci sıraya şampiyonu yazar.. Galatasaray zaferiyle tüm ligi anlatmak sadece kendini kandırmaktır… Sonuç olarak bize bu heyecanı yaşattıkları için iki takıma da teşekkür ederiz.