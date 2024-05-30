Fenerbahçe başarılı mı, değil mi? Bu soruya yanıt veren hem başkan Ali Koç hem de İsmail Kartal, başarılı olduklarını söylüyorlar ve rekorlardan bahsediyorlar. Evet Fenerbahçe birçok rekor kırdı, rakamlar yalan söylemez ama tarih kupa alanları yazarı. Başkan Koç, "Biz 100 puan toplasak, Galatasaray'ı 101 puan yaparlardı" dedi. Bir anlamda rakibinin emeğiyle değil torpille şampiyon olduğunu vurguladı. Fenerbahçe bence de çok başarılı bir sezon geçirdi ama şu aşamadıkları sistem her neyse konuyu hep oraya getirdi. Eğer Fenerbahçe Şanlıurfa'da sahaya çıkıp Galatasaray'ı yenip Süper Kupa'yı alsaydı, bugün de şampiyon olurdu. O rüzgâr, o motivasyon ile bu takım yürür giderdi.







Futbolcular, teknik kadro bile finale çıkmak isterken başkan Ali Koç'un tamamen kendi tasarrufu ile alınan bu skandal karar, bugünkü hazin sonucu belirledi. Futbolcular, Rams Parkt'taki lig derbisinde G.Saray'ı 10 kişiyle devirip yönetime de sahadan kaçmanın ne kadar yanlış olduğunun mesajını vermiş oldular. Fenerbahçe 2.5 ayda 4 kupaya da havlu attı. Ve İsmail Kartal, iki Olympiakos maçına kanalize olup ligi kenara atsaydı, Konferans Ligi kupasını alır ve tarihe geçerdi. Ama sen Karagümrük maçını düşündün! Bugün "Ben ben ben" deyip kalmak istiyorsun takımın başında.. Hakkın da.. Ama bu şansı Ali Bey seçilirse sana vermeyecek.. Aziz Bey zaten baştan kapıyı kapattı. Üzerindeki baskı büyüktü ama eline verilen kadro bir değil 3-4 defa şampiyon olabilecek bir ekipti. Özetle ikincilik Fenerbahçe için başarı değildir.



HEDEFİ AVRUPA'DA FİNAL OLMALI

G.Saray, Okan Buruk ile üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı. Tebrik edelim… Sezon başına dönersek hedefler büyüktü. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde. Bugün ligde hedefe ulaşmak başarıdır ama bu kadronun hakkı Avrupa'da da ses getiren işlere imza atmaktı. Dolayısıyla başarı var ama Galatasaray gibi dev bir kulübe bu yetmez..







Galatasaray, sezon başında 3'ü devre arası olmak üzere 18 transfer yaptı. Bu isimlerin bonservis ve kiralama ücretine toplamda 33.6 milyon Euro para ödedi. Sarı-kırmızılı takımın piyasa değeri 193.6 milyon Euro olarak gösteriliyor. En fazla bonservisi ödediği (10 milyon Euro) İcardi, senelik 6 milyon Euro kazanıyor. Aslan, Zaha ve Tete'ye bonservis bedeli ödememesine rağmen oyuncuların 1 yıllık maliyeti 12.5 milyon Euro'yu buluyor. Bunlar çok büyük rakamlar. TL olarak düşünün... Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sezon ile beraber birinci hedefi Türkiye değil Avrupa'da final oynamak olmalıdır.



MOURİNHO'DAN RAZVAN'A, ORADAN DA YALÇIN'A…

Beşiktaş teknik direktör arıyor... Yönetimin içinden farklı farklı sesler çıkıyor. Kupa finali öncesi bir Jose Mourinho haberi patladı. Beşiktaş, Portekizli teknik adama teklif götürmüştü.







Arkasından Razvan Lucescu çıktı. Bir yanda da Sergen Yalçın var. Diğer tarafta ise Serdar Topraktepe. Serdar hoca ile yola devam edileceğini sanmıyorum. Beşiktaş bir arayışta ama burada tuhaf olan Mourinho gündeme geliyor. VİP hoca… Arkasından Razvan Lucescu. Yani siyahla beyaz gibi… Sergen Yalçın burada nereye koyulacak! Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı alır, yoluna devam eder. Başarılı olur mu, orası belli olmaz ama taraftar ile bağı güçlü…