Statlara sığmayan bir taraftar kitlemiz varken ne yazık ki turnuvanın en az seyirci kapasiteli stadyumunda (Leipzig) Avusturya ile son 16 turunda önemli bir karşılaşma oynayacağız







Tartışmasız Avrupa Şampiyonası'nın en renkli taraftar kitlesine Türkiye sahip… Bu rakamlara da açık ve net bir şekilde yansımış durumda. 130 bin kişi ile ev sahibi Almanya'ya bile fark attık. Almanlar 125 bin ile gerimizde kaldı. Bundan en çok memnun olan ise UEFA… UEFA yönetimi ve başkanı, Türkiye'nin turnuvada olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Türk taraftarların sadece tribünde değil, maç öncesi ve sonrası ortaya koyduğu coşku da alkış alıyor. Yaptığım araştırmaya göre, UEFA'nın organizasyon öncesi en büyük çekincesi Türk taraftarların olay çıkarmasıymış. UEFA komitesinin şimdiki düşüncesi ise, "İyi ki Türkiye buraya gelmiş." Durum böyleyken, statlara sığmayan bir taraftar kitlemiz varken ne yazık ki turnuvanın en az seyirci kapasiteli stadında Avusturya ile son 16 turunda önemli bir maç oynayacağız. Dortmund'da 62 bin, Hamburg'da 50 bin kişilik stadı dolduran Türkler, kapasitesi 40 bin olan Leipzig Stadı'nda bilet krizi yaşayacak, bu kesin. 100 bin kişilik stat olsa doldururuz. O güce, isteğe, taraftara sahibiz. Taraftarın tribünden tek bir ağızdan verdiği mesaj net: "Burası Türkiye, buradan çıkış yok." Türkiye'den sonra kendinden en çok söz ettiren taraftar kitlesine İskoçya sahip…









MELER'İ UNUTMAYIN! YARI FİNALE KOŞUYOR

Almanya'da Milli Takımımız kadar ülkemizin gururu olan bir diğer isim de Halil Umut Meler. Belki yaşananların içerisinde çok fazla kendisinden söz edilmiyor ama şu ana kadar başarı ile ülkemizi temsil etti ve etmeye de devam ediyor. Dün itibarı ile yeni bir göreve daha atandı (İngiltere-Slovakya). Belki önümüzdeki süreçte çeyrek final ya da yarı finalde bile maç alabilir. Turnuvada özellikle bizim Portekiz ve Çekya maçlarımızdaki hakem hataları dikkat çekti.







Bu durum Almanya basınında çok göze çarpan bir durum değil. İzlediğim televizyon programlarında özellikle hakemle ilgili hiçbir yoruma denk gelmedim. Ama biliyorsunuz bizde bu bir hastalık. İliklerimize kadar işleyen, beynimizi teslim alan bir durum. Özellikle geride kalan sezonda ve sezonlarda sürekli hakem konuştuk. Bundan sonraki süreçte de konuşmaya devam edeceğimizden şüphem yok. Bunun önüne ne yazık ki geçemeyiz. Çünkü özellikle bu işi yapan insanlar, maçlarla ilgili başka analiz boyutlarına giremiyorlar. Bu kadar ağır bir sezon geçirip, travmalar atlatan bir Türk hakemine şampiyonada üçüncü görevin verilmiş olmasına parmak basmak istedim. Şu ana kadar da UEFA hakem komitesi kendisinden oldukça memnunmuş, bunun da bilgisini aldım.









CENK ARTIK BOŞTA! KAPTIRMA BEŞİKTAŞ

PORTEKİZ maçında oyuna girerek galibiyet golüne 90+4'te imza atan Cenk Tosun için Beşiktaş Kulübü 'Atanın ve tutanın iyi olacak' diye bir paylaşım yapmıştı resmi hesabından. Cenk'le övünmeleri kadar doğal bir şey olamaz ama biliyor musunuz Cenk'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla bitti. Tam bir senedir Beşiktaş'la pazarlık masasında… Önce Ahmet Nur Çebi yönetimi şimdi de Hasan Arat. Bir türlü mukavele imzalayamadılar. Şampiyona bittikten sonra taraflar tekrar görüşecek. İmzalar atılırsa Beşiktaş'ın Mert Günok ve Cenk Tosun'u öne çıkararak yaptığı gurur yerini bulacak.