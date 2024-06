Mükemmel tesislerde çalışan milliler için her şey düşünülmüş. TFF Başkanı Büyükekşi, “Bütün oyuncular değerli” derken, Altıntop, “Yapılan yorumlar bizi daha da kenetledi” diye konuştu

A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kampını dün bir grup medya mensubu ziyaret ettik… Tesisler mükemmel, ormanın içinde, A'dan Z'ye kadar her şey düşünülmüş. Tebrik etmek lazım. Bu görüşmemizde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, İcra Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile analiz yaptık. Büyükekşi, takımda yazılanların aksine çocukların morallerinin çok iyi olduğunu söyledi.







HEDEF 85 MİLYONU SEVİNDİRMEK

Milli futbolcularımızın hepsinin çok değerli olduğunu belirten Büyükekşi, "Kadro tercihleri, futbolcuların durumu ve taktik konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Herkes büyük bir uyum içinde. Takımın huzuru için her şeyi yapıyoruz. 85 milyonu sevindirmek en büyük görevimiz" dedi. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise, "Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" ifadesini kullandı.



HEP BİRLİKTE KUTLAMA YAPACAĞIZ...

Gazetecilerin, "Portekiz'le bir daha karşılaşmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Hamit Altıntop, "Tabii ki isteriz, korktuğumuz bir takım değil" diyerek milli oyunculara ne kadar güvendiğini gösterdi. Toplantının sonunda söz alan Mustafa Eröğüt de "Yarın (bugün) 'Memleketim' şarkısını inşallah hep beraber tekrar söyleyeceğiz. Gruptaki diğer maçlara ve üçüncülük şansımıza bakmaksızın çıkıp en iyi sonucu alacağız" diye konuştu.