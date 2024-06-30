Savunma yapmak güç gösterisidir

Vincenzo Montella doğru oyuncu tercihleri, doğru taktik prensipleriyle oynarsa bu rakibi geçebiliriz. Yeter ki maç öncesi dersimize iyi çalışalım



Doğru konumlanma, birbirine yakın oyuncular, dikine oyunla defans dörtlüsünden arzu edilen şekilde pozisyonlar üretebiliriz



Savunma yapmak suç değil... Bizde herkes 3-5 defa topa dokunuyor. Maçta topla az oynamamız lazım ki geçiş hücumunu hesap edebilelim



Ay-Yıldızlı ekibin oynadığı üç maçı da yerinde takip eden teknik direktör, A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Reha Kapsal ile Türkiye'nin kamp yaptığı tesislerde bir araya geldik. EURO 2024'te salı günü Avusturya ile oynanacak son 16 turu öncesi hem rakibi hem de A Milli Takım'ı değerlendiren Kapsal, sorularımıza şu yanıtları verdi:









Avusturya maçında kimi şanslı görüyorsunuz? Duygularım Türkiye'den yana ama Avusturya oyun olarak bir adım önde. Fransa veya Hollanda gelseydi işimiz daha zordu. Mart ayında bizi 6-1 yendiler. Hollanda maçını seyrettim. Avusturya Milli Takımı 4-2-2-2 oynuyor. Burada amaç, takımın omurgasının daha birlikte oynaması. Hep orta saha ve onun önünde yoğunluk var. Kenar çizgileri çok az kullanmışlar. Bunu neden yapıyorlar; şiddetli pres için. Özellikle karşı presi ön alanda çok yapıyorlar. Burada en önemli parametre, geri prestir.



İÇGÜDÜSEL FUTBOL OYNUYORUZ

Geri pres nedir? Forvet oyuncularının orta alana gelmesi, beraber pres ağı oluşturması. Savunmaya gelince de orta saha oyuncularının bir ağ oluşturması. Merkezi çok iyi kapatıyorlar. Hollanda maçında çok şiddetli presle onları çıkarmadılar 20-25 dakika. Ama sonra ne oldu? Oyun döndü. Özellikle savunma ile orta saha arasında Hollanda oynamaya başladı. Hollanda net pozisyonlara girdi, Avusturya girdiklerini atıp maçı kazandı. Presle beraber geçiş hücumunu hesap ediyorlar. Rangnick'in en büyük özelliği ve hikâyesi budur.









Tuchel, Klopp hep Rangnick'ten esinlendiler. Efsane bir teknik adamdır, eğitmen bir teknik adamdır. Red Bull Salzburg ve Leipzig'de bu farkı yaratmıştır. Biz bu presi kırabiliriz. Rakip gelmeden çok çabuk oynamamız gerekir. Çok ciddi pres yapacaklar bize. Bizim takımda herkes 3-5 defa topa dokunuyor. Topla çok az oynamamız lazım ki biz de geçiş hücumunu hesap edelim. Bunun hesabını yapmamız lazım. Savunmadan hücuma olduğu gibi hücumdan savunmaya geçişleri de çok iyi. Bizim 90 milyon Euro daha fazla değerimiz var. Ama adamlar tam bir kolektif yapıda. Taktiksel disiplin ve dayanıklılık var. Bunları doğru uygulayan bir takım. Bizim disiplinimiz yok. Çok içgüdüsel bir oyun, geçişi planlayamıyoruz. Top rakipteyken de alacağımız pozisyon sıkıntımız var.









KISA YOLDAN GOL ATMAK İSTİYORLAR

Doğru analizle Avusturya takımı geçilir. Fransa çok atletik, çok zor gol yer. Hollanda çok iyi takım. Yenildiklerine bakmayın, Avusturya'dan çok daha iyi oynadılar. Rangnick, Bayern Münih istemesine rağmen Avusturya'da kaldı. Bir felsefe oturtmaya çalışan bir teknik adam. Top rakipteyken oyunu kurgulayan bir hoca. En kısa yoldan golü bulmak istiyor. Top rakipteyken topu kazanınca rakibi dağınık yakalıyorsunuz ve çabuk geçişle gol bulmak istiyorsunuz. Savunma yapmak suç değildir, savunma yapmak bir takım için güç gösterisidir.



YETER Kİ DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞALIM

Biz doğru konumlanma, birbirine yakın oyuncular, çok çabuk adam eksiltip dikine oyunlar ile o savunma dörtlüsünden pozisyonlar üretiriz. 25. dakikadan sonra ciddi alanlar bıraktı Hollanda'ya, biz de bulabiliriz. Yeter ki dersimize iyi çalışalım. Bir laf vardır, ''Başarı için hazırlık yapmıyorsan başarısızlık için yapıyorsunuzdur". Montella'nın doğru analizlerle Avusturya'ya çalışması gerekir. Evet, zor bir takım, atletik, güçlü, disiplinli ama biz geçeriz, geçilmeyecek bir rakip değil. Bütün maçlarını seyrettim gruptaki.



EN ÇOK FAUL YAPAN TAKIM AVUSTURYA

Montella doğru oyuncu tercihleri, doğru oyun prensipleriyle oynarsa bu rakibi geçebiliriz. Avusturya'yla ilgili çok önemli bir veri de şu ana kadar top kaybettikten sonra topu en kısa sürede kazanan birinci takım Almanya, ikincisi ise Avusturya. Çok iyi karşı pres yapıyorlar. Turnuvada şu ana kadar en çok faul yapan takım da Avusturya.









MONTELLA'YA BASKI YAPILMAMALI

Arda Güler çok gündemde. Siz nasıl buldunuz?

Arda'yı çok hazır bulmadım. Fiziksel eksiklikleri var. 'Arda' diye bağırıyorlar tribüne gelen taraftarlarımız ama bu Arda'ya ve Milli Takım'a iyilik değil. Hocayı da baskı altına alıyorsunuz. Bence etkileniyor Arda da. Kulübeye gelirken vücut dili hoş değildi. Çekya maçında 43. dakikada gol yiyorduk, kimse konuşmuyor. Arda orta sahada topu kaybetti, Mert kurtardı. Bir oyuncu top kaybedebilir ama koşar. Arda eli belinde seyrediyor. O pozisyonda topu kaptırdı, gol yiyorduk. Arda yetenekli bir oyuncu ama fiziksel temposunu, oyun ritmini yükseltmesi gerekir. Montella'ya baskı yapılmaması lazım.

Montella, Arda konusunda mobbinge uğruyor mu?

Kim iyi oyuncusunu oynatmak istemez ki… Montella'nın Arda ile ne sıkıntısı olabilir ama Arda'nın performansına üç maç bakalım. Gürcistan maçında o anlık, muazzam bir gol attı. Portekiz karşılaşmasında sakattı, oyuna sonradan girdi. Tamam ama üç maçta oyunda hiç yok. En büyük sıkıntısı bu.



HAKAN'IN YERİNDE İRFAN OYNAYABİLİR

Avusturya karşısında Hakan ve Samet kart cezalısı. Özellikle Hakan'ın yokluğunu nasıl kapatabiliriz?

Samet'in eksikliği kapatılır. Takım arkadaşlarının bile Samet'e top geldiğinde ya da hamle yaptığında kafalarında soru işaretleri oluşur diye düşünüyorum. Samet'in boşluğu dolar. Gerçi Abdülkerim turnuvada çok kötü oynuyor. Galatasaray'daki görüntüsünden çok uzakta. Pozisyon hatası yapıyor. Merih'i de beğenmedim. Çok hantallaşmış, çok büyük sıkıntıları var. Zaten top tekniği kötü. Kaan'ın stoperde denenmesinden yanayım. Abdülkerim'in yanında Kaan'ı düşünürüm ben olsam. Salih-İsmail-Hakan; niye bu orta saha turnuvanın başında oynamadı? İsmail sakattı ama Salih tercihinin daha önce olması, Kaan'ın da stoper tercihi olması gerekirdi. Çıkıncaya kadar Salih, sonradan da İsmail çok iyi tuttular stoper önünü. Samet- Merih gibi iki dağınık isme rağmen. İkisiyle eşleşecek bir oyuncuya ihtiyacımız var Avusturya'ya karşı geçiş hücumları yapmak istiyorsak. Maalesef Hakan profilinde oyuncu yok. Orkun'un performansını çok kötü buluyorum. Arda'nın fiziksel eksikliği var. İrfan, Hakan'ın yerinde oynayabilir ama yine de onun eksikliğini hissederiz. Duran toplarda ve hareketli oyunda Hakan'ı ararız. İrfan ve Arda hamlesi olur. Ön tarafı oynatacak bir oyuncu olması lazım. Topun önündeki 10 numaranın görüş zekasının çok iyi olması lazım.