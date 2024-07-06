Türk Milli Takımı'nın Almanya'daki başarısının rahatsızlık yarattığını daha önce ifade etmiştim. Özellikle de Avusturya'yı elememiz, düşmanlarımız için bardağı taşıran damla oldu. Bir bahane arıyorlardı ve bu bahanenin üzerine giderek bir kamuoyu oluşturup kullanarak operasyonu bitirdiler. Peki neler yaşandı:



KAYNAKLARI WİKİPEDİA

1-Milli futbolcunun sevki sonrası UEFA müfettişi bir dosya hazırladı. Bu dosyada Merih'in sevincinin siyasi olduğuna vurgu yaparak, WikiPedia'dan kaynaklar göstererek bunları dosya içerisinde sundu. TFF, güvenilirliği tartışılan bu siteden alınan fotoğraf ve kaynak gösterilen yazıları kabul etmedi. İtiraz etti..



İNTİKAMI ALDI

2- UEFA müfettişi, Merih Demiral için sevincin siyasi ve nezaket dışı olduğunu belirterek 2 maç ceza talep etti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi'nin Avusturyalı başkanı Thomas Partl da müfettişin istediği uygun bularak ülkesinin elenmesinin intikamını aldı..



SAVUNMA VERİLMEMİŞTİ

3- Milli futbolcu için dün sabaha kadar savunma süresi olsa da önceki gün Alman basını 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Oysa Merih için henüz TFF, savunmasını iletmemişti. Ve UEFA yazıda söyle diyordu "5 Temmuz sabah 09.00'a kadar savunmanızı iletin." Adım adım tezgahı kurdular..



İNCELEMEDİLER BİLE!

4- TFF, hem Türk hem de yabancı avukatlarla birlikte 30 sayfalık bir dosya hazırladı. Bu dosya içerisinde bozkurt sembolüyle ilgili tarihsel bilgiler ve fotoğraflar da yer alırken, dosya dün sabah saatlerinde UEFA'ya iletildi. Ama savunma okunmadı bile.. Cezayı öğrenen Bild, 48 saat önce duyurdu.. Hem de satır satır! Tarih 4 Temmuz.. 19.00 sıraları..



DÜNYADAN ÖRNEKLER…

5-Türkiye Futbol Federasyonu'nun savunmasında Merih'in sevincinin siyasi ya da bir partiye ait durumun söz konusu olmadığı vurgusu yapıldı. Azerbaycan, Kırgızistan ile birlikte İran'da da Türklerin bu sembolü milli bir işaret olarak kullandığı ifade edilirken, maçlardan örnekler de sunuldu. Ama dedik ya savunmaya bakılmadı..



NİYET OKUDULAR

6-2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'da kupa seremonisinde Antoine Griezmann, Emmanuel Macron'a asker selamı vermişti. Savunma içerisinde bu durumda yer aldı. Griezmann'ın bu selamı, "Suriye'deki Fransız askerlerine selam olarak da devlet başkanı Macron'a saygı olarak da yorumlanabilir. Dolayısıyla niyet okunarak karar verilemez" ifadeleri yer aldı. Ayrıca farklı turnuvalarda yapılan ve ceza verilmeyen diğer sevinç örnekleri de dosyada sunuldu. SONUÇ: Türkiye, bu yapılan ayak oyunlarından çok daha güçlü çıkacaktır. Bugünkü Hollanda maçımız öncesi bu bize yaşatılanlar eminim ki takımımıza ekstra bir motivasyon kaynağı oluşturur. Kendi yaratmış oldukları oyun içinde boğulacaklarına eminim..