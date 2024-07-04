Montella’ya ağır eleştirilerde TFF, hep arkasında durdu. Kampta moral bozacak olaylara izin verilmed







Milli kamplardaki sinerji ve olumlu enerji hiç bozulmadı. Özellikle yöneticiler Hamit Altıntop ve Mustafa Erögüt, süreci çok iyi götürdüler. Montella ile olan ilişkilerinde ve takıma yönelik birçok konuda sorunları çözüp bypass ettiler…



Hazırlık döneminde zayıf takımlar yerine güçlü takımlar özellikle tercih edildi. Alınan olumsuz sonuçlara rağmen moral bozukluğu hiç yaşanmadı



İtalyan teknik adama yapılan ağır eleştiri ve yorumlarda TFF yönetimi hep arkasında durdu. Özellikle Başkan Mehmet Büyükekşi'nin Montella ile

olan dostluğu, İtalyan teknik adamın en büyük güç kaynağı oldu.



Türkiye'de bazı kesimler tarafından yapılan yorum ve analizler, Milli Takım kampında moral bozucu anlar oldu. Özellikle Hamit Altıntop birebir görüşmelerle bunları bertaraf etti.









KARARLAR ÇOK HIZLI ALINDI



Montella ile Arda arasında olmayan sorunu varmış gibi gösterip sosyal medyada 115 bin tane bot hesaptan paylaşımlar yapıldı. Bu yaşananlar Milli Takım kampında doğru analiz edildi ve hedefin oyuncular değil TFF yönetimi olduğu özellikle vurgulandı.



Merih Demiral için yapılan, "Genç yaşta Arabistan'a giderek kariyerini bitirdi" şeklinde yorumlar, oyuncu için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. 26 yaşındaki futbolcu bu yaşananlara en iyi cevabı sahada verileceğini takım arkadaşları ile paylaştı ve Avusturya maçının kahramanı oldu.



Mert Günok çok yorucu bir sezon geçirdi. Daha önce yaşadığı sakatlıklar nedeniyle dizlerinde ağrılar oldu. Çıkmadığı idmanlar vardı. Buna rağmen oynamak istediğini Montella'ya söyledi, ağrılarına rağmen sahaya çıktı. Avusturya maçında kaderimizi çizen oyuncu oldu…



TFF yönetimi ve başkanı özellikle Türkiye'den yapılan saldırılara karşı Milli Takım'ın zarar görmemesi için çok hızlı kararlar aldı. Yapılan açıklamalar ile yalan dezenformasyona yanıt verildi.



TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK



Milli Takım'ın kamp yaptığı mükemmel tesislerde Ay Yıldızlı oyuncular için her türlü konfor sağlandı. Takımımızın maçlara gidişi ve gelişinde güvenlik maksimum seviyede tutuldu. Bu durum oyuncuların kafasını oldukça rahatlattı. Çünkü turnuvanın başından beri tehditler vardı.



Alman televizyon kanalında takımımızın oynadığı maçlarda yorumculuk yapanlar, özellikle karşımızdaki takımın lehine ifadeler kullandı. Türk Milli Takımı küçük gösterilmeye çalışıldı. Bu Almanya'daki gurbetçilerimiz tarafından büyük bir tepki gördü. Attıkları maillerle kanalı protesto ettiler. Almanya'da maçlardan sonra yaşanan büyük çılgın sevinçlerin oluşmasında takımımıza yapılan küçük düşürücü yorumlar da etkili oldu ve Türk'ün gücünü her yerde gösterdik.