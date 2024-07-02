Türkiye bugün çok önemli bir maça çıkacak. Bu heyecanı iliklerimize kadar hissediyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla yolumuza devam edeceğiz. Bu sütunlarda daha önce de yazdım, şampiyonada bizi temsil eden Halil Umut Meler, Türk medyasından çok fazla ilgi görmüyor ama şu ana kadar dört maçta görev yaptı. Son olarak İngiltere-Slovakya karşılaşmasını yönetti.









Sıcağı sıcağına MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu aradım. Kendisine Halil Umut Meler'le ilgili düşüncelerini sordum. İşte o satırlar: "Öncelikle size teşekkür ederim. Halil Umut Meler ile gurur duyuyoruz. Turnuvaya başlarken kaç maç oynayacağını öngöremiyorduk ama şu ana kadar çok kritik ve önemli görevler aldı. Hepsinin altından da başarıyla kalktı. Önceki gün oynanan İngiltere-Slovakya maçı 96. dakikasına kadar çok heyecanlı ve stresliydi. Bu yükü başarıyla kaldırdı. Doğru kararlar verdi, psikolojik olarak da çok başarılıydı. Şu ana kadar turnuvaya başlayan 19 hakemden 6'sı döndü, 13 hakem kaldı.









Onlardan biri de Halil Umut Meler. Bu 19 hakem içerisinde en genç dört hakemden bir tanesi. 3 hakem 35 yaşında, Halil 37 yaşında… Türk hakemleri için bu kadar büyük tartışmaların geçtiği bir sezonun ardından, özellikle de Halil Umut'un yaşadıklarını düşünürsek; kendisiyle ve hakem camiamızla gurur duyuyoruz. İnşallah Milli Takımımız da Avusturya karşısında güzel sonuca imza atacak."

İbanoğlu'nun sözleri böyle. Meler'in yaşadıklarını düşünürsek Türk hakemliği adına, ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmesi çok önemli. Buradaki yabancı gazeteciler de kendisinin yaşadıklarını sosyal medya aracılığı ile öğrenmişler. Umarız böyle kötü olaylar bir daha yaşanmaz…



MİLLİ TAKIM'I KULLANMAYIN

Yine milli bir maç öncesi Türkiye'den Ay-Yıldızlı takıma zarar verici yorumlar yapılıyor. Bunların neden yapıldığına açıkçası artık TFF yönetimi de bir anlam veremiyor. Sürekli birlik ve beraberlik mesajları verilse de yalan haberler üzerine ciddi bir ilgi var. Enteresan olan, bu doğru olmayan şeylerin yazılması, paylaşılması, yorumlanması ve binlerce kişiye ulaşması. Zaten bu Türkiye'nin genel sorunu haline geldi. Mesela TFF, milli oyuncuları ve teknik direktörleri maçlara davet etmiş. Hemen hemen her teknik direktör var. Milli oyuncular var. Bunların bir kısmı davete katılmışlar, bir kısmı ise teşekkür edip gelemeyeceklerini bildirmişler. Bunlardan bir tanesi de Bülent Korkmaz. Kendisi TFF Başkan Yardımcısı tarafından aranıp davet ediliyor, fakat daha sonra başka talepleri olup bunlar için olumsuz yanıt alınca gelmekten vazgeçiyor. İşin basit tarafı bu. Federasyon'a karşı ciddi bir linç girişimi var. Benim tavsiyem, ayın 18'inde seçim var. Aday olmak isteyenler zaten bunu açıkladı. Genel kurul üyeleri sandıkta gerekli kararı verirler. Ama biraz sabır, şu maçı bir oynayalım.



BEŞİNCİ GÖREVİ OLACAK MI!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda Halil Umut Meler, 3 maçta orta hakemdi. E Grubu'nda Belçika-Slovakya, D Grubu'nda Polonya-Avusturya ve son 16 turunda İngiltere-Slovakya maçlarında orta hakem olarak başarılı bir yönetim gösteren Meler, D Grubu'nda İngiltere-Slovenya karşılaşmasında ise 4. hakem olarak görev yaptı. UEFA normalde turnuvadaki hakemlere 3-4 maç görev veriyor. Meler'in 5. karşılaşmayı yönetip yönetmeyeceği belli değil.