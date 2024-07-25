Kulüpler Birliği Başkanı yeniden Ali Koç oldu. Sayın Koç, önce kulüp başkanlığını bırakacağını ifade etmiş ve yeni yönetime başarı dilerken de "Haziran'da yeni başkan ve yönetim olacak" diyerek noktayı koymuştu.. Bir Kulüpler Birliği toplantısı sonrası da, "Artık yeni bir kana ihtiyaç var. Ben aday değilim. Başkanı haftaya açıklarız" diyerek medya mensuplarına seslenmişti. Önce F.Bahçe Başkanı adayı oldu ve seçildi, sonra Kulüpler Birliği başkanı adayı oldu, ona da seçildi. Hayırlı olsun!. Destek vermeyen tek takım da Galatasaray. Zaten tahmin edilmiştir. TFF seçimlerinde G.Saray ile beraber hareket eden Eyüpspor da tercihini Ali Koç'tan yana yaptı.



YÜZDE YÜZ KARİZMA!

Fenerbahçe'nin büyük transferinin Jose Mourinho olduğu Lugano maçından sonra bir kez daha ortaya çıktı. Maç sırasında yabancı ajanslar en çok onun fotoğrafını geçti. Dün dış basında manşetlerin fotoğraflarında yine o vardı. Fenerbahçe, bir teknik adam alarak kulübün de dış tanıtımına parayla yapılamayacak katkıyı sağladı. Adam karizmatik. İyi ki Fenerbahçe'de seçim olmuş da dünyaca ünlü bir teknik adam ülkemize gelmiş.



STEFAN SAVİC TRABZON'A DERMAN OLUR

Trabzonspor'un son transferi Stefan Savic, derdine derman olacak. Biliyor musunuz Beşiktaş da Karadağlı oyuncuyu hem geçen sezon devre arasında hem de bu sezon istemiş ama maddi koşullar nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı ve siyah-beyazlılar, Paulista'yı aldı. Trabzonspor, Hugo ve Edgar Ie ikilisinden sonra bir türlü stoper bölgesinde huzur bulamadı. Abdullah Avcı'nın en çok dert yandığı bölgeydi. Bordo-mavili ekip, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak hem büyük bir sorunu çözdü hem de takıma kariyeri parlak bir yıldız kazandırdı. Çok rahat 3 sezon oynar.



FARELER VE GÜVENLİK!

Olimpiyat için sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü Paris'te... İsrail'in Filistin'e yaptığı vahşeti dünya ve olimpiyat komitesi görmezden geldi. Filistin de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach ile FIFA Başkanı İnfantino'ya yazdığı mektupta, İsrail'in sporcularının 2024 Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi. Ama cevap yok. Bir de bunlar yetmezmiş gibi, Paris'te Avustralyalı bir turistin 5 kişinin cinsel saldırısına uğradığı iddiası, oyunlarda yarışacak sporcuları tedirgin etti. Ortalık karıştı. Sporculara şu uyarı yapıldı: "Yalnız dışarı çıkmayın. Bir de Paris'taki fare sorunu. Orada bir değişim yok. Fareler her yeri işgal etmiş durumda."