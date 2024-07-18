Bugün Türk futbolu için önemli bir gün... Ama önce sosyal medyadaki yozlaşmadan bahsetmek istiyorum; bu sütunlarda daha önce de yazdım… Burada binbir yalan dönüyor ve bunu yazanlar, çizenlerin çoğu da kendini gazeteci sanıyor. Ben bu satırları yazarken, Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği, yoğun bakıma alındığı haberleri gündemi meşgul ediyordu, hem de "Hocam dualarımız seninle" temennileriyle. Oysa kısa bir süre sonra İsmail Kartal, yıllık rutin kontrolden geçtiğini ve iyi olduğunu duyurmak zorunda kaldı. 'TFF seçimi iptal oluyor' diye dezenformasyonun dibine de vurdular; o da yalan… Bugün sandık var. Adaylar belli. Muhtemelen divan kuruluna verecekleri imzalarla Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak. Kapalı zarfla yapılacak oy verme işleminde herkes istediği adayı seçebilir. Durum böyleyken, seçimi sulandırıp, etrafa mikrop saçmak Türk futboluna verilecek en büyük zarardır. Gelelim son gelişmelere; Mehmet Büyükekşi, başkanlığı döneminde başarılı icraatlara imza attı (VAR kayıtlarının açıklanması, yabancı VAR, hakem akademisinin kurulması, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol, yayın gelirlerinin 80 milyon dolardan 180 milyon dolara çıkartılması ve Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'te elde ettiği başarı gibi). Fakat Sayın Başkan icraatlarını kamuoyuna yeterince anlatamadı. Bir de bunun üstüne hakem Halil Umut Meler'in maçta yumruklanması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad ve Şanlıurfa'da oynanamayan Süper Kupa gelince TFF hakkında başlatılan dezenformasyon tepki dağına dönüştü. Büyükekşi'nin de elbette hataları var. Dört büyük kulüp ne istediyse yaptı. Bu kadar taviz vermemesi gerekirdi. Buna rağmen başta Fenerbahçe olmak üzere kimseyi memnun edemedi. Şimdi yeniden aday, 3 yıl süresi olmasına rağmen bu kararı aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu, sert bir profil… Onu Trabzonspor başkanlığından, söylemlerinden ve yaptığı sert çıkışlardan tanıyoruz. Bir cesaret örneği göstererek bu göreve talip oldu. Yapabileceklerini günlerdir kulüplere anlatıyor.



4 BÜYÜKLER AYRI TELDEN

Mehmet Büyükekşi, yönetiminde 2-3 isim dışında değişikliğe gitmeyecek. Buradaki kilit isim Yusuf Günay… Galatasaray, Günay'ın devam etmesini istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu isme karşı çıkıyor. Dört büyük kulüp içinden Galatasaray, Büyükekşi'ye imza verirken Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün rengini belli edecek. Ama boş oy kullanmaları yüksek ihtimal. Çünkü iki kulüp de Büyükekşi'yi istemiyor. İbrahim Hacıosmanoğlu; Samsun, Karagümrük, Adana Demir, Trabzonspor ile alt liglerdeki çoğu Karadeniz ekibinin desteğini almış durumda. Büyükekşi de Galasaray, Başakşehir, Konya, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Antalya, Alanya, Bodrum ile alt liglerdeki bazı kulüplerin desteğini görecek gibi. Ama bu bir seçim, 'Sana oy vereceğim' deyip sandık başında karar değiştirilebilir. Kazanan futbol olsun. Geçen sezon yaşadığımız kaosu bir daha görmek istemiyoruz. Umarım Türkiye'ye yakışır bir seçim olur.