Ülkemizin en zor anlarında hep bir bütün olmayı başardık.. Daha kısa bir süre önce Ay-Yıldızlı takımımız, Türkiye'yi Almanya'da başarıyla temsil ederken dünyanın her yerinden gelen vatandaşlarımız bayrağımızı dalgalandırdı, takımımıza destek oldu.. Kıskanarak bize baktılar, izlediler.. Dosta düşmana gücümüzü gösterdik. İşte 15 Temmuz da milletimizin tek yürek olarak hain darbecilere karşı yazdığı bir kahramanlık destanıydı. 15 Temmuz, emperyalistlere ve onların iş birlikçilerine verilmiş tarihi bir cevaptır. O gece de vatanı, bayrağı için kahramanca on binlerce insan sokağa döküldü ve çarpıştı.. Bu dünya tarihine geçen direnişle de FETÖ'nün sinsi planlarına en büyük tokat atıldı. Spor camiası dün harika, duygusal ve çarpıcı paylaşımlar yaptı.. Türkiye Futbol Federasyonu, milli yıldızlarımız, kulüplerimiz, federasyonlarımız, sporcularımız.. Hep aynı şeyi haykırdı: "Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne ölümüne sahip çıkacağız.. Yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz…" Spor dünyası sergilediği bu güzel tavrı umarım ki yıllar boyunca ortaya koymaya devam edecektir.. Spor bir ülkenin en birleştirici ve etkili mekanizmasıdır.. Vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun.