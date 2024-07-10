Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalin eşiğinden döndük. Bunun sevincini ve gururunu bile yaşayamadık ne yazık ki.. Hollanda maçı biter bitmez "Montella gitmeli" diye abuk sabuk yorumlar yapılmaya başlandı.. Benzer şeyleri Abdullah Avcı, Fatih Terim, Ersun Yanal, Kuntz, Şenol Güneş de yaşadı.. Gerçekleri göremeyen, alın terinin, çalışmanın hakkını vermeyen, kaostan ve kargaşadan beslenen bir futbol iklimine sahibiz. Hatırlarsanız önce Montella-Arda Güler krizi çıkardılar (ki olmayan bir konuşmayı montaj yaptılar), arkasından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin takıma yaptığı ziyaretlerde oyuncuların soğuk davrandığını yazıp, çizdiler. Sonra kadroyla ilgili yorumlar yaptılar.. Takımın oyununu, eksiklerini eleştirmek kadar doğal bir şey olamaz, amaç farklı...









Özellikle sosyal medyada ve Youtube kanallarında takipçi ve izleyici kazanmak uğruna her türlü şaklabanlık yapılıyor. Portekiz mağlubiyeti sonrası 115 bin bot hesaptan Milli Takım ve TFF için twit atılmış.. İnanılmaz bir rakam değil mi? Peki bu hesaplar kim ve neden bunu yapıyorlar.. Şimdi yeni moda Youtube biliyorsunuz bir de.. Salla gitsin.. Gruptan çıkmanın büyük başarı olarak analiz edildiği günlerden niye yarı finale çıkamadık dediğimiz günlere... Almanya'da, Ay-Yıldızlılara uygulanan sportif ve siyasi engelleri herkes gördü. Hollanda'nın eski efsane futbolcuları bile Merih'e verilen cezada UEFA'yı eleştirdi... Her türlü kurulan tezgâhlara rağmen çeyrek final geldi. Avrupa ve dünya basını bizi alkışladı. Yarı finale çıksak bu grup diyecek ki niye final yok, Montella'yı kovun.. 11 aydır bu takımda görev yapıyor İtalyan teknik adam.. 8 resmi maça çıkmış, 5 kez gülmüş, 1 beraberlik alıp 2 kez de mağlubiyet tatmış.. Biri Hollanda diğeri de Portekiz.. Geleceğimiz olarak baktığımız bu çocukların başarılı olması için en önemli şeyin huzur olduğunu vurgulayalım.. Milli gündem yavaş yavaş son buluyor.. Şimdi yine kulüp gündemine dönüyoruz. Yakında da kavga, gürültü başlar. Biz futbola zarar vermeyin desek de ders almazlar. Allah akıl fikir versin!