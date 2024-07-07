Üzülmemek elde değil gerçekten. Ayağımıza kadar fırsat gelmişti, öne de geçtik ama başaramadık. Öncelikle bize bu heyecanı yaşatan takımımıza çok teşekkür ederiz. Günlerdir onların yaratmış olduğu sinerji, başta ülkemiz olmak üzere tüm Avrupa'daki gurbetçilerimize büyük bir heyecan yaşattı. Tabii ki bu süreçte başarımızın getirmiş olduğu hazımsızlık nedeniyle saldırılar oldu. Buna rağmen aslanlar gibi mücadele ettik, özetle canımız sağ olsun..

Dikkatimi çeken birkaç nokta ise şöyle: 1-Avusturya karşısında kazanan taktiği Hollanda'ya da uygulayan Montella, zorunlu değişiklikler dışında kadroyu bozmadı, sinerjiyi devam ettirmek istedi. 2-Hollanda baskısında top rakipteyken 5-3-2 dizilişiyle oynayan milliler, top bizdeyken 4-5-1'e döndü. Kalabalık savunma, hızlı kontra anlayışı vardı. 3-Merih'in bıraktığı işi bir diğer stoperimiz Samet devam ettirdi. Çok sık duran top kullansak da net pozisyonları akan oyunda bulmakta zorlandık. Ancak ikinci yarıya 1-0 girmek galibiyet inancını artırdı. 4-Hollanda ikinci yarı Weghorst'u da oyuna atıp santrforu çiftledi ve bu andan itibaren sıkıntılar başladı. Takımın oyunu değişiklik istese de Montella bunu golü yiyince hatırladı. Ama ikinci gol de kısa süre sonra gelince elimizdeki tur kayıp gitti. 5-Barış Alper, Virgil van Dijk ile çok iyi mücadele etti. Rakibini birçok pozisyonda alt etti.