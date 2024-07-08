EURO 2024'ü yakından takip ederek 19 gün Almanya'da zaman geçirdik.. Heyecanlarına ortak olduk.. Gurbetçilerimizle konuştuk.. Zaman zaman hüzünlendik, zaman zaman beraber güldük, sevindik.. Çoğu maçta atılan goller sonrası tanımadığım insanlar bana sarıldı.. İnanılmaz atmosferlere tanıklık ettik.. Türkiye'nin, Milli Takımı'na olan sevgisini gördük.. Canlı canlı yaşadık.. Bu süreçte SABAH SPOR onlarca özel habere ve analize imza attı.. Fark yarattı, farkını ve gücünü gösterdi. Ölmüş denilen gazeteciliğin kitabını yeniden yazdı.. Sokak sokak haber kovaladı.. Almanya'da onlarca tebrik aldık meslektaşlarımızdan.. Ve dün Cumhurbaşkanımız ile beraber İstanbul'a döndük.. Çok keyifli bir sohbet oldu havada.. Spor basını olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a biz de sorularımızı ilettik.. Bunları detaylıca okuyacaksınız gazetemizde.. Ben verilen mesajların kısa kısa analizini yapmak istiyorum..



MONTELLA KALMALIDIR

Montella ve TFF konusu: İtalyan hocanın başarılı olduğu vurgulandı. Bir sonuca göre teknik adamların iyi-kötü yorumlanmasının zarar getireceğinin mesajını verdi. Özetle "Montella'yı yerden yere vurmayın, ayıp oluyor" dedi. TFF'de zırt pırt yapılan seçimlerin de doğru olmadığını açık açık demese de başarı için yönetimde istikrar şart mesajını da verdi.







ÖRÜP ÖRÜP SÖKMEYİN

Milli Takım konusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayırt etmeksizin tüm takımın başarılı olduğunu, çok iyi mücadele ettiklerini vurguladı.. Sonuçlardan mutluydu. Gelecekte bu takımın dünya şampiyonasına katılacağını ve iyi bir altyapı oluşturulduğunu vurgularken istikrar vurgusunu özellikle yaptı.. Özetle dedi ki: "Sürekli hoca değişimi, TFF değişimleri fayda değil zarar getiriyor." İstikrar için mevcut kadroların görev yapması gerektiğini söyledi. Cümlesi aynen şuydu: "Başarıyı yakalayanlar hep o kalıcı kadrolarla yakaladılar. Çorap söküğü gibi bir yandan ör bir taraftan sökülsün böyle bir şey yok.. Yani oturtacaksın yapıyı.."



SAKIN ŞIMARMA ARDA!

Arda Güler, Barış ve Ferdi: Turnuvanın en çok konuşulan 3 ismi.. Üç ismi de Cumhurbaşkanı çok beğenmiş.. Ama her futbolcu görevini yaptı diyor.. Arda için en dikkat çeken iki cümlesi şuydu: 1- Uzun toplarda ayrı bir kabiliyet.. 2- Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Türkiye çok istifade eder..



YABANCI ÇÖPLÜĞÜ YAPMAYIN

Yabancı futbolcu konusu: Bu sezon Süper Lig'de biliyorsunuz 11 yabancı sahada olacak.. Toplamda ise kadroda 12 yabancı oyuncu olacak. Sayın Cumhurbaşkanı yerli oyuncuların önü açılmalı diyerek kulüplere net bir mesaj verdi: "Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum. Yoksa futbolcu nasıl yetişecek?"



ALMANYA YILAN GİBİ!

Merih'in cezası: Konuyu çok yakından takip ettim. Ceza almasında Almanya bastırdıkça bastırdı. UEFA, hür iradesiyle kararı almadı. Almanya istediği için aldı.. Cumhurbaşkanı da "Batı zihniyeti hep aynı" derken buna vurgu yaptı.. Cezayı isteyen Almanya, Bild'e servis yapan da Alman makamları idi..







ALTIN GİBİ ÇOCUKLAR

Kulüpler aklını başına almalı: Altın gibi çocuklardan oluşan harika bir takıma sahibiz. Özellikle kulüplerimiz futbol ortamına balta vurmadığı sürece bu çocuklar gelecek adına önemli işlere imza atacaklar. Bakın Milli Takım çatısı altında özellikle Türkiye'de top koşturan oyuncular beraber ağladı, beraber güldü. Ama kulüpleri yöneten insanların saçtığı nefret tohumları hep zarar verdi. Umarım bu sezon bundan vazgeçerler.