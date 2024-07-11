Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, diyor ki, "Yabancı sınırı problemimiz var, bu sene 12'ye düştü. Yusuf Demir'i ve Ross'u 21 yaş altı olarak almıştık, şimdi ise yabancı kontenjanındalar. Bazı oyuncuları başka takımlara göndermek zorundayız. 12 yabancı sizi biraz kısıtlayabiliyor. 2 tane yabancı oyuncu almak istiyoruz, onun yanında Türk oyuncu opsiyonları olursa ona da bakacağız." Bu yabancı sınırı hiçbir kulübe ders olmadı. Zamanı geriye saralım biraz... Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı futbolcu için 8+3 yerine 7+4 formülünü gündeme alınca, kulüpler isyan etmiş ve "8+3 bir sezon daha devam etsin" demişlerdi. Yıl 2021'di... Sonra Nihat Bey görevi Mehmet Büyükekşi'ye bir yıl için teslim etti. Mehmet Bey de değişime gitmedi ve bir sezon daha 8+3 olarak sürdü... Özellikle Galatasaray, yabancı sayısının sınırsız olmasını isterken, 'En azından 8+3 devam etsin' demişti... Fenerbahçe ve diğerleri de destek verince 8+3 devam etti. Aradan geçti 3 yıl...Hiçbir hazırlık yapmayan kulüpler, sayının bu sezon 12'ye düşeceği yıllar öncesinden belli olmasına rağmen, tedirginler... Okan hoca dün fitili ateşledi, ardı da gelir... Bir de TFF seçimi var. Gerisini siz düşünün!. Ama TFF başkanı kim olursa olsun bu konuda geri adım atmamalı. 12 ise 12 devam etmeli. Bakın Beşiktaş'ın 20, Fenerbahçe'nin 15, Galatasaray'ın 16 ve Trabzonspor'un 18 yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunuyor. Bir de gelecek olanlar var..







TFF SEÇİMİNDE SON DURUM NE?

Haftaya futbolun yeni patronu seçilecek... Servet Yardımcı adaylık dosyasını verdi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi de bugün-yarın adaylığını açıklayacak. Aday sayısı 3 de olabilir. İbrahim Hacıosmanoğlu da imzaları topladı. Uzun zamandır bu seçim tarihi üzerinden çok yangınlar çıkarıldı, kaos senaryoları üretildi. Günlerce konuşanlar bugün, "EURO 2024 sonrası olması daha iyi" diyorlar. Radyasyon yayarak futbol ortamını zehirlemek yerine vaktinde daha mantıklı şeyler deseler güzel olurdu. Mehmet Büyükekşi'nin seçime girmesinin temel nedeni güven tazelemek. Servet Bey de ekibini hazırlıyor. 4 büyük kulübe bakarsak Galatasaray ve Trabzonspor, mevcut başkana sıcak... Trabzonspor eski başkanına da destek verebilir.. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise Yardımcı'ya yakın duruyor. Kayserispor, Başakşehir, Çaykur Rize, Erokspor Büyükekşi için imza vermiş. Heyecanlı bir seçim olacak..



FİKSTÜR ÇEKİMİNDE AİLE FOTOĞRAFI ŞART

Futbol ailesi bugün Riva'da buluşacak. Süper Lig'in fikstürü çekilecek… Bütün kulüp başkanları törene davetli. Özellikle sezonun bu en önemli buluşmasında EURO 2024 sonrası futbol camiasının birlikte güzel bir aile fotoğrafı vermesi taraftarlara da güçlü bir mesaj olur. Avrupa Şampiyonası'nda bu birlikteliği göremedik. Umarız ki bugün olur!