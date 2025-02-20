TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, SABAH SPOR'un 13 Şubat'ta duyurduğu yabancı hakem meselesini kamuoyuna dün resmen duyurdu. Öncelikle bu tarihten beri adım adım süreci takip ettik, sorduk soruşturduk ve büyük bir gazetecilik başarısına imza attık. Muhabirimiz Yunus Emre Sel'i özellikle tebrik ederim. Ogün Şahinoğlu'nu da...

TÜRK HAKEMİN OLMASINI İSTERDİM!

Yazdığımız haberleri ilk defa duyulmuş gibi paylaşan, satan, etkileşim alan sosyal medya hırsızlarına ise diyecek bir laf çok ama buradan yazamam! Bunları bir kenara bırakıp konumuza gelirsek... Futbol Federasyonu devrim gibi bir karara imza attı. Tüm sorumluluğu da aldı. Hayırlı olsun. Tabi ki Türk hakemlerine görev düşerdi ama gelinen noktada yaşanan kaos, durumu dayanılmaz boyuta geldi.

YÖNETİCİLERİN ÇOĞU 'YABANCI' DEMİŞ

Şimdi adının açıklanmasını beklediğimiz hakem üzerinden bir sürü spekülasyon olacak. Ki yapıldı. Galatasaray zaten Slavko Vincic'i istemediğini resmen TFF'ye iletti. TFF de bu talebi reddetti. Zor bir derbi olacak. Yönetmesi beklenen hakem büyük bir isim ve kariyer. Kimse sahadaki performansına bir şey diyemez. VAR, AVAR her şey kendi ekibi olacak. TFF Yönetim Kurulu'nun dün sabah yaptığı toplantıda her üye fikrini söylüyor. Başkana destek veriliyor ve karar çıkıyor.

ADAY SLAVKO VİNCİC DEĞİŞİR Mİ?

Bu süreçte UEFA Başkanı Ceferin de TFF'ye yardımcı oluyor. Geçen hafta Cenevre'deki buluşmada konu masaya geliyor. Daha sonra Slovenya Futbol Federasyonu ile yazışmalar yapılıyor ve Slavko Vincic işi bitiyor. İsmine diyecek bir şey yok. Galatasaray'ın baskısıyla TFF başka bir yabancı hakeme yönelir mi? Hiç sanmıyorum, ok yaydan çıkmış.