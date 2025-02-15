Haberdeki rakamlar 3 futbolcunun katkısı adına çok değerli.. Resmen takımı taşımışlar.. Dzeko büyük bir iştahla oynuyor.. Sanki adam 38 değil de 20 yaşında.. Her maçta son dakikaya kadar mücadele ediyor.. Futbola yeni başlamış biri gibi.. Bu açıdan büyük hayranlık uyandırıyor.. Saygı duyuyorum.. Fenerbahçe yönetimi şartlar ne olursa olsun kendisiyle 1 yıl daha devam etmeli.. 36 yaşındaki Tadic çok akıllı bir oyuncu.. Zeki, kıvrak.. Fenerbahçe'nin asist makinesi.. Bir de sahada yön veriyor, bazen de taktik.. Fenerbahçe yönetimi, Tadic ile de masaya oturup lig bitmeden sözleşmesini yapmalı.. Ki yönetim iki futbolcu ile de 1 yıl daha devam etmeyi istiyor.. İş resmiyete kalmış.. En-Nesyri en çok eleştirilen adamdı.. Bugün sarı-lacivertli takımın golcüsü.. Kafa golleri için yaratılmış.. Son attığı gol, penaltı gibiydi.. Sevilla'da geçen sezon 9 kafa golü atmış.. Fenerbahçe'de de devam ediyor.. Devre arasında gidiyordu, direkten döndü.. Herhalde her F.Bahçe taraftarı 'iyi ki satmadık' diyordur..