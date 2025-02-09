Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper transferi Carlos Cuesta olay oldu. 50 binden fazla twit atılmış. Oldukça büyük bir rakam. Bu twitlerin hepsinde oyuncu istenmiyor, başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet ediliyor. 'Böyle bir futbolcuya bu kadar para verilir mi? Niye Genk'ten adam aldınız' diye yorumlar yapıldı. Bu durum son yıllarda moda oldu. Bazı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından istemedikleri oyuncuları, teknik direktörleri yazıp çiziyorlar. Kimi yönetimler bunlara teslim oluyor, bazıları ise aldıkları kararın arkasında duruyor! Son örnekte Galatasaray oyuncuyu transfer etti, imza attırdı, formayı giydirdi ve idmana da çıktı. Artık sonuç itibarıyla Galatasaray'ın bir oyuncusu. Burada yapılacak tek şey, Galatasaray taraftarının bu formayı giyen oyuncuya destek olması. Tepkiler öyle bir noktaya geldi ki Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bile Boluspor maçından sonra oyuncuyu övdü diye hakarete uğradı. Hem de Süper Lig'de rekorlar kırmış, son iki yılın hocasına yapılıyor bütün bunlar... Yaşananlar bir operasyon mu, yoksa G.Saray'ın içinde düşmanlar mı var? Bu kadar twit atılıyorsa, bir oyuncu üzerinden böyle bir algı çalışması yapılıyorsa bunun çok da masum bir şey olduğunu düşünmek hayalcilik olur. Yani Dursun Özbek ve yönetimine açık ve net bir şekilde operasyon yapılıyor. Derin bir mesele aslında. Gerçek olan ise Galatasaray lider, Avrupa'da yoluna devam ediyor, Türkiye Kupası'nda maç kazanıyor. Oldukça da iyi transferler yaptı. Yani özetle şunu söylemek istiyorum, bu tür tepkiler, bu tür olumsuz düşünceler, gemileri yakmak camialara, oyunculara, hocaya, herkese çok fazlasıyla zarar verir. Bunu sadece Galatasaray yaşamıyor. Bir örneğini de Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile tattı.. Beşiktaş taraftarı da Cengiz'i istemedi. Zaman zaman diğer takımlarda da bu tür olumsuz durumlar oluyor ama Galatasaray başarılı iken bunların yaşanmasına 'normal' demek anormallik olur.



YALAN DOLAN HÜRMET GÖRÜYOR!

Geçen hafta bir yazı yazdım, Türk futbolunun artık UEFA'da bir temsilcisi olmayacağını söyledim. Çok normal karşılandı. Bu durum çok enteresan geldi bana. Şenes Erzik 32 yıl görev yapmış, Servet Yardımcı 8 yıl UEFA masasında oturmuş ve artık Türkiye'nin uluslararası futbolda bir temsilcisi yok. Bunun normal karşılanması mı tuhaf yoksa Türk futbolu adına gündeme gelmemesi mi! Her şey saçma tartışmalarla tamamen reytinge odaklı... Bu kirli futbol iklimini algı oyunları ve yalanlar doldururken acı gerçekler malesef kimsenin ilgisini çekmiyor.



DERBİDE YABANCI HAKEM OLMAZ

Önümüzdeki haftalarda Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması var. Daha maç oynanmadan orta hakemin de yabancı olup olmaması tartışması gündemde… Fenerbahçe istiyor, Okan Buruk kapıyı açık bıraktı, Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir karar verecek merak konusu. Ben öncelikle şunu belirteyim, ilk maçı yerli bir hakem yönetmişken ikinci maçta yabancı bir hakemin olması doğru olur mu? İkincisi ise bu maça bir yabancı hakem atarsanız Türkiye'nin elindeki FIFA listesinde yer alan hakemlerin hepsine bu bir hakaret olur. O zaman bizim bu listedeki hakemlerimizin hiçbir anlamı, görevleri, yetkinliği kalmaz. Yani bu işin önünü alamazsınız, bundan sonra diğer kulüpler de 'Bizim maçlarımızı yabancı hakemler yönetsin' diye bayrak açarlar ve bu tartışmalar uzar gider. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbiye yabancı bir hakem atayacağını sanmıyorum. Atarsa da bu büyük bir yanlışlık olur.