Farkında mısınız, 4 Şubat 2025 Pazartesi günü UEFA yönetimine aday olmak için son gündü... Aday göstermedik. Şenes Erzik (UEFA 1. Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi Üyeliği, Kulüp Müsabakaları Organizasyon Komitesi, Kulüp Lisans Sistemi Komitesi, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Komitesi, FIFA üyeliği) ve Servet Yardımcı'dan (UEFA Yönetim Kurulu Üyesi) sonra artık UEFA'da bir temsilcimiz yok. Erzik, 32 sene bu görevi yaptı. Servet Bey, ikişer dönemden 8 yıl UEFA'da ülkemizi temsil etti. Çeşitli görevlerde bulundu. Türk futbolunun artık UEFA'da bir adamı 4 Nisan'daki seçimler öncesi yok. Kazanırdı ya da kazanamazdı ama bir aday çıkaramadık sonuçta. Bunun ülke futbolu adına çok büyük eksiklik olduğu gerçek. UEFA yönetimine ne kadar yakın olursanız olun orada bir temsilcimizin olmaması önemli bir kayıptır. Yazık oldu... Bu arada en azından iki görevlimiz var; UEFA Stratejik Operasyonlar Danışmanı Kadir Kardaş ve Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur!





Markayı kim koruyacak!

Jose Mourinho ve Mauro İcardi sosyal medyada bilek güreşine girdiler... Portekizli teknik adam, pozisyonları paylaşıp, yorumlar yapıyor bir süredir!. Tabi ki konu Galatasaray... İcardi de kendisine bir değil, 5 paylaşımla yanıt verdi. Mourinho'nun 5.6 milyon, İcardi'nin 13.9 milyon takipçisi var. Bu iki arkadaş, Türk futbolunu milyonlarca kişiye direkt şikâyet ediyor. Şampiyonluk yarışı sosyal medyaya taşındı zaten!. Gaziantep-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonunu tartıştı taraflar!. Sanchez'in eline çarpan pozisyon için yüzde 90 eski hakemler penaltı değil yorumunu yapmış! Herkesin de bir yorumu var! Olabilir.. Ama kaos oluşturup, ülke futboluna dair olumsuz haber üretmenin kime ne faydası var!. Markayı kim koruyacak? (Not: Kulüpler Birliği ne iş yapar?)



Maç başlıkları ve troller!

Yine sosyal medyadan devam edelim... Yalan, dolan, algı ne ararsanız var orada. "Şampiyonluğa inanıyoruz" diye başlık atıyoruz.. Trol devreye giriyor. "Selçuk İnan, Galatasaray'a jest yaptı yani öyle mi" diye salak saçma yorumlar yapıyorlar. Selçuk İnan adam gibi adamdır... Medyada kelime oyunlarıyla ilgili maç başlıkları her zaman verilirdi ama şimdi bu sosyal medya fanatikleri hatta gazetecileri bile trol olmuş durumda. Resmen yalan kusuyorlar!



Yeni zemine ne oldu?

Konserler nedeniyle Beşiktaş Tüpraş Stadı'nın çimleri zarar görmüştü. Geçmiş Beşiktaş yönetimi, ligin bitmesiyle beraber zemini değiştirme kararı aldı ve zemin baştan aşağı söküldü. Yaz döneminde tüm zemin yenilendi. Aradan 5-6 ay geçmeden stadın zemini iflas etti. Beşiktaş geçen haftayı bay geçti. Dün gece de kupa maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadı. Neden? Zemin bakımda olduğu için... Şimdi sormak lazım, 1.5 milyon Euro'ya mal olan yeni zemin, 5 ayda nasıl iflas etti. Sorun ne? Baştan aşağı yenilenen stadın zemini bu kadar kısa sürede nasıl bozuldu...