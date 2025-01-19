Beşiktaş, 11'e 11 oyunda kendi sahasında değil de deplasmandaki bir takım gibiydi. Ön alan baskısı yapamayan, sürekli olarak geride bekleyen durumu vardı. Immobile maçın ilk devresinin çoğunu orta yuvarlakta geçirdi. Bu da takımın ne kadar geride durduğunu gösteriyordu. Sürekli yan pas, geri pas yapan oyuncular vardı. Musrati oyunu hızlandırmak bir tarafa geri pas yapıp durdu. Masuaku ters kanada paslarda devamlı hata yaptı. Mario da ön alanda topları ezdi. Samsunspor rakip yarı sahada 5-6 kişiyle baskı yaparken, Beşiktaş 2-3 kişiyle duruyordu. Kendi sahasında oynayan sanki Samsunspor gibiydi. Immobile ve Rashica'nın direğe takılan topları var. Samsunspor'un da iki kritik pozisyonunda Mert Günok başarılı oldu. Yine maçı kurtaran adam oldu.. Beşiktaş'ın savunmada, orta sahada ve hücumdaki eksiklikleri net görüldü. Takımın kanat oyuncusu yokluğu çekmesi bir kez daha gözler önündeydi.. Adı Kartal ama kanatları yok. Mario hiçbir şey yapamadı. Bir kez gol pozisyonuna girdi. Rashica 1-2 pozisyon hazırladı ancak bundan çok daha fazlasında doğru pas, doğru orta yapamadığı için Beşiktaş pozisyonlardan eli boş döndü. Rafa Silva karşı karşıya Okan Koçuk'a takıldı. Samsunspor 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar arttı. Muçi çok fazla deneme yaptı, hareketli ve etkiliydi. Maçı tribünden izleyen Solskjaer, takımın neden bu kadar geride oynadığına şaşırmıştır. Beşiktaş'ta hızlı, topla mesafe kat edebilen bir kanat ve pivot santrfor transferi planı yapılıyor. Masuaku giderse bir de bek alınacak. Ancak hoca bu maçtan sonra belki orta sahaya da farklı bir profil isteyebilir. Samsunspor'un bir puan alarak evine dönmesi onlar adına mutluluk, Beşiktaş'ın kaybı ise siyah-beyazlılar için üzüntü vericiydi...