Çok konuşulacak bir maçı daha F.Bahçe zor da olsa kazandı.. Tartışmalı bir maç oldu.. Bu hakem meselesi maçın yine başrolündeydi!. Konuşmak istemesek de ne yazık ki yine hakem kararları geceye damga vurdu.. Peki F.Bahçe ne yaptı? Sarı-lacivertli taraftar için takımını izlemek en acılı korku filmi gibi!.. Kadıköy'de evinde her maçını Fenerbahçe kötü oynuyor.. Özellikle de ilk yarıları.. Savunma desen savunma değil, orta saha yine aynı.. İki bölge arası o kadar açık ki.. Rizespor güle oynaya pas yaptı.. F.Bahçe'de herkes oturmuş, rakibi bekliyor.. Bu oyun tabi Mourinho'nun eseri! Oyuncuların birbirleriyle alakaları yok. Rize 2 gol atıyor, stoperler izliyor.. Amrabat ilk yarıda Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Jose Mourinho'nun 3'lü oyun sistemi, Fenerbahçelilerin ömrünü yedi.. İkinci devre Tadic girdi. Rakip önce 10, sonra 9 kişi kalınca Fenerbahçe de kazandı.. Dzeko inanılmaz oynadı, dakika 100'dü.. Futbolcu hâlâ koşuyordu.. Kalitesini konuşturdu, F.Bahçe'yi de kurtaran adamdı.. 11'e 11 oynansa ne olurdu? İnsan bir tahmin yapamıyor.. Fenerbahçe'nin transferleri sahada.. Değişen bir şey yok.. Çünkü sorun Portekizli teknik adamda.. Aslında Fenerbahçe yönetimi bir hoca transferi mi yapsa!… Her hafta ölüp ölüp dirilen bir takım şampiyon olabilir mi? Çok zor.. Çünkü bu takımın eksileri, artılarından daha fazla. Her zaman böyle şansınızla maç kazanamazsınız.